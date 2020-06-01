В Нарве объявлен конкурс госпоставки на реконструкцию Ратуши

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После долгих лет проектирования и поиска финансирования в Нарве в понедельник объявили конкурс госпоставки на реконструкцию Ратуши, которую планируется завершить летом 2022 года вместе с Ратушной и Стокгольмской площадями.

По словам заведующей службы проектов департамента развития экономики Нарвы Анне Веэво, основные проблемы к настоящему моменту решены и проект реконструкции исторического центра Нарвы выходит на финишную прямую.

"Мы шли к этому долго. Мы работали несколько лет, чтобы выйти на объявленную вчера (27 июля) поставку. Изначально был подготовлен проект реконструкции Ратуши, который не удалось реализовать за бюджетные средства. После того, как мы нашли финансирование из программы развития городских регионов, проект пришлось существенно переделать. Сейчас у нас объявлена поставка, и 7 сентября мы ожидаем, что будут предложения. Это большая международная поставка, предположительная стоимость работ более 6 млн евро. Мы надеемся, что придут крупные эстонские строительные фирмы и, возможно, даже зарубежные", - сказала Веэво нарвскому корреспонденту радиостанции "Радио 4".

"Мы не думали, что придется так кардинально менять проект. У нас были даже судебные разбирательства с предыдущими авторами проекта. Мы нашли компромиссное решение, но, к сожалению, это заняло время. Пришлось проводить дополнительные экспертизы, в том числе по крыше здания. Крыша нуждается в ремонте, но сама черепица и основные несущие конструкции, в принципе, прослужат еще достаточно долго", - пояснила Веэво.

По ее словам, весь проект будет разбит на несколько частей.

"Был идейный конкурс, который выиграла фирма KOKO Arhitektid. Теперь мы имеем цельную картину на центр Старого города, включая Ратушную и Стокгольмскую площади и исторический парк. В поставку у нас сейчас пошла Ратушная площадь и здание Ратуши. По Ратуше еще будет [отдельная] поставка на оборудование и мебель", - сказала Веэво.

Стокгольмская площадь должна в будущем стать главной представительской площадью города, и ее реконструкция будет проводиться параллельно с Ратушей, но в рамках другого конкурса.

"По Стокгольмской площади у нас сейчас будет первый этап - проектирование. Он позволит создать хорошую благоустроенную площадь за Ратушей, чтобы там можно было проводить какие-то мероприятия. Вообще, Стокгольмская площадь должна стать главной площадью в Нарве. Поставка на эти работы будет объявлена в следующем году. В принципе, мы должны получить в 2022 году и Ратушу, и Ратушную площадь, и Стокгольмскую площадь как единый комплекс. Хотя это делается в рамках двух разных проектов, мы планируем, что эти действия будут идти параллельно, и летом 2022 года все работы будут завершены", - пояснила заведующая службы проектов департамента развития экономики Нарвы.