26 июля по местам памяти проехали на автобусах и велосипедах +ГАЛЕРЕЯ

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Центральным событием празднования дня освобождения Нарвы стало возложение венков у мемориальной стены на Петровской площади. Там же был дан старт двум Маршрутам памяти – велосипедному и автобусному.

Тридцать велосипедистов проехали по «малому кругу», посетили ближайшие к городу памятники героям освобождения Нарвы, возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Игоря Графова, «Трех штыков» и танка. Автобусный маршрут пролегал через Синимяэ, Аувере, Эстонскую электростанцию.

Из пепла

На небольшом митинге у стены памяти выступили представители городской власти, ветераны, члены общественных организаций. У памятника говорили проникновенные слова, читали стихи, посвященные Нарве.

Общество малолетних узников фашизма оформило специальный стенд, где были представлены фотографии разрушенной боями Нарвы. Глядя на них, понимаешь, что наш город буквально восстал из пепла.

Велосипедный поход возглавила председатель горсобрания Ирина Янович. А в два автобуса под чутким руководством депутата Ларисы Олениной погрузились и ветераны, и те, кто решил посетить далекие от города, но такие близкие по значимости и памяти для Нарвы мемориалы.

Свежие цветы

Первым местом, куда пришли автобусы с нарвитянами, было мемориальное кладбище Синимяэ. Здесь 24 июли был перезахоронен прах 97 воинов Красной армии, сражавшихся и погибших под Нарвой. Не все смогли присутствовать на той церемонии, и вот теперь на новые могилы легли свежие цветы.

А у мемориала, после возложения венков, звучали песни военных лет, которые под баян пели нарвитяне. Слова этих песен не надо записывать, они сами всплывают в памяти…

Ультиматум

У мемориала на Эстонской электростанции, посвященному соединению 2-й ударной и 8-й армий, песнями не ограничились – под «Катюшу» и другие светлые мелодии даже немножко потанцевали.

У этого памятника, пушки, непростая судьба. Когда-то само орудие сняли с постамента под предлогом «передачи в музей». Но нарвские энергетики выставили ультиматум: или мемориал будет восстановлен в первозданном виде, или будет отключена подача электроэнергии с Эстонской электростанции. Пушку вернули на место…

Эстафета передана

Во время поездки было немало разговоров о памяти. Валерий Четвергов, председатель Общества российских соотечественников, говорил, что раньше этот праздник делали сами ветераны. Потом его проводили для ветеранов. А сегодня, когда участников той войны осталось буквально единицы, благодарные потомки делают этот праздник для себя, для сохранения памяти о них, живых, ушедших, погибших, умерших от ран… И никто не сомневается, что эта традиция будет продолжаться, эстафету уже подхватили дети и внуки тех героев.

Помним…

Поездки 26 июля стали кульминацией всех мероприятий, посвященных дню освобождения нашего города. В предшествующие памятной дате дни состоялись другие очень значимые церемонии, в том числе, 25 июня общество воинов-афганцев «Бастион» спустило в воды Наровы венок в память освобождения соседнего Ивангорода.

Виталий ШКОЛА

Фото Виталия Школа