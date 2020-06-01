Начало дорожных работ привело к эвакуации автомобилей

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Работы по подготовке к асфальтированию, проводившиеся в городе с 20 июля, для некоторых нарвитян начались с неприятностей, с дорожным покрытием никак не связанных.



Дело в том, что из зоны работ были принудительно эвакуированы автомобили, оставленные там владельцами, несмотря на установленные временные знаки.

Такую картину можно было наблюдать, например, у дома по Пушкина, 20.

По всему городу

Всего дорожные работы предусматривают охват территорий, расположенных на Петровской площади, улицах Пушкина, Кереса, Мыйза, Партизани, Выйду, Тиймана, Фама, Ранваиялья, Сепа и Садама.

О том, что работы там начнутся именно в это время, предупреждал городской сайт narva.ee. «Просим следить за временными знаками или указаниями регулировщиков. Приносим извинения за неудобства и надеемся на Ваше понимание», - извещал на странице Александр Черноситов, старший специалист по дорогам Департамента Городского хозяйства Нарвской Городской управы.

Может быть, не все автомобилисты посещают городскую интернет-страницу, но дорожные знаки видны всем.

Штрафа не будет

Ситуация может быть разной, в том числе, и такой: владелец - в отъезде по делам, в командировке, в отпуске. И вернувшись домой, вместо своего автомобили увидит свежий асфальт. Естественная реакция – звонить в полицию и заявлять об угоне. Но полиция прекрасно знает судьбу эвакуированных машин. И, как объяснил нам пресс-секретарь Идаской префектуры Павел Прокопенко, автомобили будут находиться на специальной стоянке по адресу Тиймана, 3В. Полицейский уточнил, что водителям эвакуированных машин не грозит никакой штраф, они смогут просто забрать транспортное средство со стоянки. Но только в том случае, если машина изначально, еще до начала дорожных работ и установки временных знаков, не была припаркована в неположенном месте, под запрещающим знаком. В таком случае, штраф придется оплатить.

Производитель работ в своем праве

В создавшейся ситуации ни в коем случае нельзя обвинять фирму, производящую работы. Они в своем праве, и эвакуация автомобилей вызвана производственной необходимостью. Тем более, что прежде, чем вызвать эвакуатор, работники фирмы устанавливают владельца и пытаются с ним связаться.

Так было и на Пушкина, 20, где начальник объекта от Viamer Grupp OÜ, представившийся Сильвером, разъяснил нам, что фирма занимается по договору с городом, ремонтом дорог на всей территории Нарвы.

- Стоящие здесь машины мешают нам фрезеровать асфальт, - сказал он, - мешают и проезду наших специальных крупногабаритных машин. Пришлось эвакуировать два автомобиля. Мы выяснили, с помощью городских служб, что хозяев на данный момент нет в Эстонии. Предупреждающие знаки поставили за сутки до начала работ, утром 19 июля.

Одна из машин стояла там, видимо, очень давно, у нее были спущены шины, да и внешний вид говорил о заброшенности автомобиля.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА, Татьяна ЗАВЬЯЛОВА