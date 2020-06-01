Министр Яак Ааб просит власти Нарвы поменять названия улиц

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Министр госуправления Яак Ааб обратился к руководству Нарвы с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос смены названия улиц Даумана и Тийманна, так как они не соответствуют Закону о географических названиях.



В своем обращении к председателю городского собрания Ирине Янович и мэру города Алексею Евграфову Яак Ааб отметил, что министерство финансов и Совет по географическим названиям неоднократно обращали внимание на тот факт, что названия улиц Анцис Дауман и Альберт-Август Тийманн несовместимы с эстонской историей и культурой и должны быть изменены, так как эти люди активно боролись против Эстонской Республики и эстонского народа.

В апреле 2019 года совет по географическим названиям в своем письме к руководству Нарвы отметил это противоречие и указал на необходимость поменять названия улиц. Однако проект по изменению названия улиц был отозван из городского собрания и больше к депутатам не поступал.

23 июля правительство Эстонии высказало свою позицию по этому вопросу, поддержав инициативу нескольких депутатов Рийгикогу, внеся поправки в Закон о географических названиях, согласно которым нельзя использовать в названиях улиц имена людей, боровшихся против Эстонской Республики.

"Исходя из вышеизложенного, я прошу вас как можно скорее рассмотреть переименование этих улиц", - обратился к руководству Нарвы министр госуправления Яак Ааб.

Решение о переименовании улиц застряло в горсобрании

Горуправа Нарвы 12 декабря 2018 года утвердила новые названия городских улиц, носящие сейчас имена коммунаров Анса Даумана и Альберта-Августа Тийманна. Название "Даумана" поменяют на "Кивилинна", "Тийманна" - на "Солдина". Горсобрание должно было утвердить это решение еще в 2019 году, однако этого так и не произошло.

Бывший городской секретарь Нарвы Антс Лийметс направил в комиссию по наименованию городских улиц историческую справку о том, что Дауман и Тийманн принимали участие в расстрелах нарвитян. По мнению Лийметса, улицы не должны носить имена убийц.

В 1983 году в новом микрорайоне Нарвы одну из улиц назвали именем руководителя Нарвского совета солдатских и рабочих депутатов и Нарвского военно-революционного комитета во времена Эстляндской трудовой коммуны Анса Даумана.

В 1974 году улицу Солдина переименовали в честь председателя Нарвского исполкома во времена Эстляндской трудовой коммуны Алберта-Августа Тийманна.

ERR