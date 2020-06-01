В магазине YES на углу улиц Суур и Виру вновь «вынесли» витрину

Город / В центре внимания / ПроисшествияВ магазине YES на углу улиц Суур и Виру вновь «вынесли» витрину
Дата публикации: Сегодня, 02:19 Просмотрено: 147
Около 1.45 ночи с воскресенье на понедельник жителей тихого квартала старого города разбудил громкий хлопок и звон разбитого стекла. Это был звук, вызванный броском тяжелого камня в витрину магазина YES.
Такое здесь происходит не в первый и даже, к сожалению, не во второй раз. Витрины этого, единственного на весь район продуктового магазина бьют с завидной регулярностью.
Но если в прошлые разы «вынесение» витрины сопровождалось проникновением злоумышленников в торговый зал и кражей товаров (как правило, спиртного и сигарет), то нынешнее действие имело, похоже, чисто вандально-хулиганские мотивы: бросили камень и убежали.
Впрочем, полиция разберется.