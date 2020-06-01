Почему этим летом в школах не пахнет ремонтом и краской

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На дворе – макушка лета. Самое время побеспокоиться о подготовке школьных помещений к наступлению сентября. Однако в Нарве ремонтов в самих школах в этом году проводится мало. Что же могло помешать массовому проведению последних, и чем вызвано летнее затишье в стенах нарвских школ?

Работники фирмы Proffsistem в течение месяца реставрировали пол спортивного зала Нарвской государственной Ваналиннской школы. Теперь он выглядит совершенно как новый.

Прихорашиваются в основном снаружи

Средства в здания школ город, конечно, вкладывает. Как уже рассказывала наша газета, у Кренгольмской гимназии ведется грандиозное строительство спортивного центра, гимназия Солдина к 1 сентября порадует новым фасадом. По словам председателя горсобрания Ирины Янович, город планирует финансировать также укрепление разрушающейся части фасада Шестой школы, отремонтировать дорожки из плитки у гимназии Солдина и реконструировать заезд к Языковому лицею. Все это – работы вне стен учебных заведений, которые уже проводятся, будут проводиться или находятся в данный момент на стадии проведения конкурса госпоставки. А происходит ли что-то внутри школьных зданий?

Этим летом ремонт пройдет в относительно небольшой части школьных помещений Нарвы. Это, по информации главного специалиста Службы образования Ирины Табаковой, обеденный зал столовой Паю школы, договор на реновацию которого еще только подписывается, и 2 кабинета начальных классов Пяхклимяэской гимназии. Плюс к этому косметический ремонт коридоров Кренгольмской гимназии, которые школа, по словам ее директора, выполнит своими силами, а кроме того ремонт полов спортивного и актового залов, учительской Нарвской государственной Ваналиннаской школы, финансируемой, как известно, из госбюджета.

Классы не успели износиться

Чем же вызван этим летом такой скромный вклад города в ремонт учебных помещений? И является ли текущее лето исключением по сравнению с предыдущими годами? Эти вопросы мы задали директору Кренгольмской гимназии и одновременно председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович.

Ирина Янович:

– Ответ на вопрос следует искать, на мой взгляд, отчасти в чрезвычайном положении: учебные помещения школ не использовались с марта, а потому меньше износились.

На самом деле, помощи школам в проведении легких косметических ремонтов, когда, например, покраской освежаются стены классов, со стороны города не оказывалось и ранее. Эти работы администрация каждой школы проводит сама по мере необходимости. Поддержка же из городского бюджета предназначена для более дорогостоящих ремонтов. Так, в прошлом году было проведено много таких работ во внутренних помещениях. Это, к примеру, кабинет химии в Пяхклимяэской гимназии или замена линолеума в одной из рекреаций гимназии Солдина. Нынче деньги выделены на ремонт двух классных помещений в Пяхклимяэской гимназии.

В начале летних каникул ученики-добровольцы откликнулись на призыв «покреативить» учителя ИЗО Марии Сониной и украсили изображением дракона стену здания у школьного стадиона Пяхклимяэской гимназии

Кулинарии пусть учит мама

На самом деле, потребности той же Пяхклимяэской гимназии в помощи из бюджетных средств, как мы узнали у ее директора Вячеслава Коновалова, шире. Нынче у этой школы был необычайно большой набор первоклассников – аж на пять класс- комплектов! В связи с этим понадобились новые помещения. Чтобы рассадить «первышей», пришлось перевести один кабинет с первого этажа на второй, а второй, соответственно, со второго этажа на третий. Оба освободившихся кабинета потребовали ремонта. И этот ремонт лишь частично выполняется на средства из городского бюджета. И кабинет труда для девочек этой гимназии уже давно требует городского вмешательства. Из-за отсутствия кухонного оборудования ученицы не могут заниматься кулинарией, а преимущественно шьют и вяжут. «Задействовать для уроков кулинарии кухню нашей школьной столовой могло бы быть неплохой идеей, но ведь кухня занята обслуживающим школу предприятием питания Mann Grupp OÜ, – рассказывает Вячеслав Коновалов. – Поэтому просили выделить деньги на решение этой проблемы из дополнительного бюджета города еще до наступления коронавируса. Но из этого, к сожалению, ничего не получилось».

На повестке дня – бассейн, дорога и вентиляция

Ремонтные проблемы расположенного по соседству с Пяхклимяэской гимназией Языкового лицея связаны, по словам его директора Надежды Черкашиной, прежде всего с физкультурно-оздоровительным комплексом.

Надежда Черкашина:

- Год назад в лицее была отремонтирована чаша бассейна. Но все, что вокруг нее (половое покрытие, стены, вентиляция), находится в плачевном состоянии. С такими работами школа не может справиться без поддержки города. Руководители Нарвы знают об этой проблеме, однако, очевидно, в течение лета она решена не будет. Очень жаль! Ведь известно, насколько серьезным сейчас стал подход к программе плавания и физического развития учащихся. Вопросы, которые школа также не может решить без поддержки города, – расширение подъездной дороги к лицею и проблемы вентиляции помещений. Кстати, во время работы над этим материалом в редакцию пришла информация из Департамента городского хозяйства: средства на реконструкцию заезда к Языковому лицею предусмотрены в городском бюджете 2020 года, и для этого объявляется конкурс на проектно-строительные работы по частичному расширению улицы Pähklimäe tn J1.

Что же касается мелкого ремонта, то с ним в Языковом лицее справляются силами своих рабочих. Весной, когда в школе не было учеников, был сделан косметический ремонт в актовом зале и двух кабинетах. До конца лета в лицее рассчитывают выполнить еще некоторые малярные работы.

Весной, когда дети учились дистанционно, в Языковом лицее отремонтировали актовый зал.

В течение учебного года

Лето закончится быстро, поэтому часть запланированных бюджетом ремонтов в школах плавно перетечет на учебный год. По данным старшего специалиста по строительству Департамента городского хозяйства Николая Кузьмика, поставка на проектное решение фасада Шестой школы еще только объявлена. После этого последует конкурс на строительный проект. Таким образом, само строительство скорее всего придется проводить в течение учебного года, как это было с гимназией Солдина, когда в особенно ответственные для учащихся дни экзаменов строителей, чтобы не шумели, просили переходить на другую сторону здания.

Наталья СОБОЛЕВА