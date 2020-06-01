На кладбище в Синимяэ захоронили останки 98 советских солдат

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В Синимяэ 24 июля прошла церемония перезахоронения останков 98 советских солдат, погибших в 1944 году и обнаруженных поисковиками в окрестностях Нарвы.

Останки советских солдат погибших в 1944 году при освобождении Нарвы были обнаружены местными поисковиками за последние три года. По словам члена правления целевого учреждения Narva Kant Даниила Галицкого, поиски велись с 2017 по 2020 годы в окрестностях Нарвы, где велись самые тяжелые бои и потери были большими.

К сожалению, как отмечает Галицкий, им удалось выяснить личность лишь одного солдата. Среди останков было обнаружено много медалей "За освобождение Ленинграда", но медали не номерные и выяснить личность обладателя награды невозможно.

"Мы установили имя одного бойца по медали "За отвагу". Родственников найти не удалось, но поиски продолжаются. Останки солдата были найдены в воронке, где находились останки еще 10 человек", - сказал Галицикй.

Перезахоронение останков в братской могиле в Синимяэ было организовано целевым учреждением Narva Kant при поддержке городских властей Нарвы и Генерального консульства России в Нарве.

ERR