Кладбище заключенных в Нарве признано памятником культуры

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В пятницу, 24 июля, министр культуры Эстонии Тынис Лукас подписал указ, согласно которому кладбище при лагере заключенных в Нарве внесено в список памятников культуры.



Нарвский лагерь был основан советскими властями в 1944 году и ликвидирован в 1955 году. Известно, что кладбище является единственным в Эстонии, где похоронены эстонские политзаключенные. Кладбище при хранит память о политических репрессиях, последовавших за Второй мировой войной, и погибших в них людях, имена многих из которых не известны.

Еще один мемориал

Что означает появление в городе нового культурного памятника? Какие обязательства указ министра накладывает на город? С Этими вопросами мы обратились к старшему инспектору по охране объектов старины Департамента архитектуры и городского планирования Мадису Тудеру.

- Ничего сверх того, что мы уже делаем, указ от нас не требует, - сказал Тудер. – За территорией кладбища нужно только ухаживать, так мы и ухаживаем.

- А новый статус?

- Он говорит о том, что эта земля, эта территория стала мемориальной, на ней, например, нельзя что-либо планировать без дополнительных согласований. Такой еще один мемориальный парк.

- Сейчас там стоит только неказистая табличка…

- Нет никаких препятствий к тому, что в будущем эта территория будет облагорожена. Думаю, со временем так и случится.

«Обеспечим вечную память…»

Наряду с нарвским кладбищем при лагере указом министра памятником культуры признано Старое кладбище Вильянди, основанное как приходское кладбище в 1773 году, является ярким примером развития культуры кладбища с конца 18 века до конца 20 века.

«Эти два кладбища имеет важную символическую ценность, поскольку они по-особенному связаны с историей и устремлениями нашего народа. Нарвское кладбище показывает, как много зла совершила советская власть. Защитой этих кладбищ мы обеспечим вечную память людям, которые внесли вклад в создание нашего общества», - сказал Лукас.

Виталий ШКОЛА