Нарва стала интересней еще на одну достопримечательность +ГАЛЕРЕЯ

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В рамках пресс-тура, организованного Ида-Вируским туристическим кластером, было торжественно открыто новое «рекордное» место Эстонии: ее самая восточная точка.

Получается, и всего Евросоюза тоже. Казалось бы, логично, что находится она в Нарве…

Церемония развернулась возле большого валуна на берегу реки Нарва в районе Липовой Ямки: ради такого случая камень даже «приодели» в нарядный баннер. Но, как пояснили нашему изданию участвовавшие в событии сотрудники Департамента развития и экономики Нарвы, «крайняя точка» находится все же в самой реке. Ее точные координаты обозначены в книге «Рекорды Ида-Вирумаа»: 59°22´14´´ N; 28°12´32´´ E.

Строго говоря, эти лавры могла бы получить крайняя точка Финляндии, ведь ее границы еще более восточные. Но материковая часть Эстонии все же восточней, а значит, этот рекорд принадлежит Нарве по праву.

Любопытная новость о новой достопримечательности с воодушевлением была воспринята участвовавшими в пресс-туре журналистами и, вероятно, попадет в свежие номера ида-вируских газет, а виды знаменательного места разлетятся по интернету. И станут появляться желающие сделать здесь свое фото – на такой эффект, собственно, и делается расчет.

– Для развития туризма важна информация, которая придает месту уникальность. Рекорды нравятся туристам, и они могут стать основой для туристической стратегии, – считает координатор туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.

Чья идея и чье воплощение?

Идея отметить «рекордные» места Ида-Вирумаа родилась в период изоляции из-за коронавируса.

- В борьбе за местного туриста у нас появилась реальная конкуренция, – отмечает старший специалист Департамента развития и экономики НГУ Ольга Смирнова. - - Поэтому каждый регион вынужден думать о том, чем он может выделиться на фоне других, как показать свои особенности.

В Ида-Вирумаа подобные интересные и продуктивные идеи, по словам

директора департамента Юрия Сайя, часто исходят от уездного туристического кластера. Он действует при Центре развития предпринимательства Ида-Вирумаа и сотрудничает на постоянной основе с 57 самоуправлениями. Туристический кластер заказал Тартускому университету исследование, в котором были бы зафиксированы «рекордные» места региона, интересные с туристической точки зрения.

Университет такое исследование осуществил. Таави Паэ, один из разработчиков исследования (кстати, составитель национального атласа Эстонии-2019), сообщил на открытии, что «рекордных» мест и объектов оказалось в Ида-Вирумаа 34, и это заметно больше, чем в других регионах Эстонии.

К наиболее известным из них, как отмечается в исследовании, относятся самые длинные в Эстонии песчаные пляжи на северном побережье Чудского озера (32 км) и в Нарва-Йыэсуу (8,5 км), самый высокий водопад Валасте (30 м) и самый полноводный водопад в Нарве, самая высокая точка Балтийского глинта в Онтика (57 м) и самый длинный непрерывный участок глинта от Сака до Тойла (19 км), самая богатая озерами территория в Куртна, самая крупная система болот в Пухату и другие. Есть также искусственно созданные природные места, которых нет в других уголках Эстонии. А в Тудулинна имеется даже вулкан, единственный во всей Эстонии.

Самая восточная. И что теперь?

Ида-Вирумаа, как много раз повторялось в этот день, который пресс- группа провела на колесах, знакомясь с достопримечательностями уезда, богат на «рекордные» места не только на уровне Эстонии, но и Европы. И, что совсем уж приятно, наибольшее количество уездных рекордов зафиксировано в Нарве. То есть, если эта идея получит свое предметное воплощение, Нарва получит в глазах туристов дополнительные аргументы в пользу ее посещения.

- Предполагается, что на «рекорд-ном» месте будут установлены специальные отметки, это могут быть таблички или щиты, – пояснил нашему изданию Юри Сайя. – Сейчас вопрос лишь в отсутствии общего дизайна. Как только у туристического кластера получится его решить, самоуправления займутся изготовлением обозначений.

Рекорды Ида-Вирумаа уже добавлены на Google Maps и отправлены для использования в школах. Туристический кластер планирует разработать специальный маршрут по «рекордным» местам.

справка

Создание исследования было поддержано из Фонда регионального развития ЕС, через проект «развитие туристической сети Ида-Вирумаа» в рамках программы повышения конкурентоспособности регионов

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото Татьяны Завьяловой