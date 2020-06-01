Находят место упокоения и заботы через 76 лет

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О событиях 1944 года Нарва помнит. 26 июля – не проходная дата для нашего города. О тех страшных событиях говорят памятники, именем освобождения названа одна из наших улиц.

Битва под Нарвой… Для нас, живущих здесь и сейчас, эти слова привычны и даже несколько нивелированы – уважая свою историю, мы можем гордо вставить это словосочетание в название, например, боксерского турнира. А кто-то пользуется датой и в рекламных целях, используя для продвижения своего продукта слоган «Взяли Нарву!». Это не хорошо и не плохо, это реалии сегодняшнего дня…

Вспомним…

Бои под Нарвой не были проходным эпизодом Великой войны, они не освещались в сводках Совинформбюро как «бои местного значения». Нарва всегда, со времен Петра, была рубежом, «окном в Европу». Советское командование прекрасно это понимало, хотя тогда считалось, что Красная армия освобождает свою землю, территорию Эстонской советской социалистической республики. На деле же это был выход на европейский оперативный плацдарм.

Понимали значение битвы и гитлеровцы, которые объявили реку Нарову восточной границей Германии, «железным барьером», который «большевикам не преодолеть». Это не было пропагандистским штампом – под такие цели не сооружаются сверхукрепленные защитные линии, такие, как «Пантера» и «Танненберг».

Битва под Нарвой не было, собственно, сражением под стенами города. Фронт растянулся до Чудского озера, и отрезать Нарву планировалось изначально в ходе разгрома псковско-островской группировки противника войсками 3-го Прибалтийского фронта 4 июля 1944 года. А непосредственно город взяли части Ленинградского фронта, которые, прорвав глубоко эшелонированную оборону, вошли в Нарву 26 июля.

Город-призрак, город-герой

Города больше не было. «Мы, — вспоминает ветеран Эстонского корпуса подполковник Пурро, — увидели груды камней. Не только на автомашине проехать, но и пешком было трудно продвигаться по бывшим улицам города. На окраинах развалин города нашли только двух человек — старушку и старика».

Кто и каким образом разрушил «нарвское барокко», споры идут до сих пор, причем мнения сторон диаметрально противоположные. Однако нужно помнить, что шла война, страшная война на выживание, и оценивать действия тех генералов и солдат сегодняшней гуманистической точки зрения, по крайней мере, сложно. Есть документы, живы до сих пор свидетели, но… «историю пишут победители», то есть те, кто на сегодняшний день находится у власти.

Кто знает, пойди история по другому пути и оставайся Эстония в составе советской империи, Нарва наверняка была удостоена звания «города воинской славы».

Память – в делах

Память нарвитян выражается не только в названии улицы и возложением цветов к памятной домке на Петровской площади. Память нужно хранить, передавать потомкам. Немалую роль в этой деятельности играет целевое учреждение «Нарвский край».

Памятная церемония в Синимяэ в день 75-летия освобождения Нарвы

Оно из направлений его работы – предание земле останков погибших воинов, найденных в ходе работ поисковых клубов. И сейчас, накануне дня освобождения Нарвы, членам общества и поисковому лубу «Камерад» предстоит важная церемония – 24 июля на воинском кладбище Синимяэ будут перезахоронены 87 красноармейцев, погибших в боях под Нарвой в 1944 году.

Это не единственное памятное мероприятие, которое пройдет в Нарве в эти дни. Подробнее о них – в материале «Мир навсегда».

Парадокс: война объединяет

О своем видении событий той войны, о значении битвы под Нарвой, мы попросили рассказать члена правления общества «Нарвский край», историка, бывшего министра по делам народонаселения Эстонии, бывшего мэра Нарвы. депутата Рийгикогу от Центристской партии Эльдара Эфендиева.

- В че вы видите значимость битвы под Нарвой?

- Сражение под Нарвой – одно из самых продолжительных, самых территориально объемных сражений той войны, - говорит он. И одно из самых кровопролитных. До сих пор не установлена точная, достоверная цифра погибших здесь солдат, она колеблется от 100 до 150 тысяч человек.

Взятие Нарвы открывало Красной армии дорогу в Прибалтику. Не случайно немцы так максимально укрепляли этот район, они понимали – если советские войска прорвут здесь оборону, им будет открыт прямой путь на Кёнигсберг.

Эльдар Эфендиев. Фото из архива "НГ"

- Сегодня историю трактуют по-разному…

- Как относиться сегодня к тем событиям? Их отголоски слышны сегодня, будут слышны и завтра. Это ведь не была просто война одной стороны с другой, это была битва мировоззрений, цена которой – существование целых народов. Платить за ту войну предстоит поколениями. Но главное – на страшном примере научиться ценить мир, ценить жизнь. И то, что мы участвуем в перезахоронении воинов – важный шаг на этом пути.

- «Нарвский край» взял на себя непростую, трагическую работу – перезахоронение солдат

- Что касается предстоящей церемонии в Синимяэ, то именно мы, наше общество, прошли весь круг согласований. И хочу сказать, что ни на одном из этапов не встретили сопротивления или отказа. Нам максимально шли навстречу, в работу включались даже новые, далекие от темы люди. Министерство обороны, Департамент охраны памятников, - везде мы находили понимание.

- А поиск родственников погибших?

- Поиск останков, перезахоронение – дело, подчас, очень личное. Приведу пример: в ходе поисковых работ была найдена ложка с именем солдата. Представляете, от человека не осталось ничего, только эта ложка. И по ней, после долгих трудов, удалось найти родственников этого солдата. Они живут под Киевом, и посол Эстонии в Украине торжественно передал потомкам эту «последнюю реликвию».

Очень важно, что через 75 лет солдаты находят место упокоения и заботы. Я, например, так и не знаю места захоронения своего деда, воевавшего в Эстонском стрелковом корпусе и павшего в Латвии.

Война – страшная вещь. Но, как ни парадоксально, сегодня она объединяет людей. Объединяет память о той войне. И с этим жить еще не одному поколению.

Виталий ШКОЛА

Фото Виталия Школа



