На фестивале Station Narva выступят звезды Рони Сайз, Mouse on Mars и Iceage

В этом году хедлайнерами фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет с 26 по 27 августа в Нарве, станут легенда драм-н-бэйса Рони Сайз, немецкий новатор электронной музыки Mouse on Mars и датская панк-рок-группа Iceage.

Новаторский дуэт Mouse on Mars

Музыкальная программа стартовавшего три года назад фестиваля будет сосредоточена в районе набережной реки Нарва — в Нарвском порту и арт-клубе Ro-Ro.

Абонементы на фестиваль Station Narva 2020 доступны по цене 20 евро (позже — 25 евро) в Piletilevi.

В этом году мероприятия музыкальной программы фестиваля пройдут 26 августа. Концерты будут организованы на трех сценах, расположенных на набережной и в Нарвском городском порту, а точнее — в арт-клубе Ro-Ro, хорошо знакомом публике по предыдущим фестивалям, в лодочных гаражах в историческом здании хлопкового склада, а также на сцене под открытым небом, где выступят главные звезды фестиваля Рони Сайз, Mouse on Mars и Iceage.

Рони Сайз

Рони Сайз, бристольский продюсер, пионер клубной музыки, более 20 лет сталкивал в своих работах различные музыкальные стили, создавал новые направления и успешно выводил их в массы. Первый альбом его группы Reprazent под названием New Forms (1997) стал важной вехой в британской танцевальной музыке. Он удостоился престижной награды Mercury Award и вывел драм-н-бэйс из андерграунда на мировые сцены и в эфир MTV.

Новаторский дуэт Mouse on Mars, образованный в 1993 году, признан одним из самых ярких и разносторонних проектов в области электронной музыки Германии. Они переплетают шумовой хаос и туманные структуры, эмбиент и техно, даб и авангард, а единственным постоянным элементом их неповторимого звучания является его изменчивость. Бесстрашные экспериментаторы, они сотрудничали с безвременно ушедшим лидером The Fall Марком Смитом, Джастином Верноном из Bon Iver, соул-певцом Swamp Dog и даже с роботами, а на их последнем альбоме Dimensional People (2018) перед нами предстают полотна звучащие так, будто их исполняет мультимедийный оркестр из 50 единиц.

Датская рок-группа Iceage прибудет в Нарву за два дня до выступления на фестивале Tallinn Music Week. Последние из рок-н-ролльных могикан, они, среди прочего, сотрудничали с поп-звездой Sky Ferreira, а также заслужили признание самого Игги Попа, который считает, что Iceage — «единственная современная панк-группа, которая звучит по-настоящему опасно».

Датская рок-группа Iceage

Также на главной сцене выступит Джесси Маркин, уроженец Либерии, который быстро стал звездой финской урбан-сцены и инди-музыки; экспрессивная Анна Канеэлина, получившая четыре награды на ежегодной церемонии Eesti Muusikaauhinnad 2020 и лидеры эстонского фанк-движения Lexsoul Dancemachine, которые весной выпустили свой третий полноформатный альбом Lexplosion II.

В богемном интерьере арт-клуба Ro-Ro свое творчество представят норвежский электронщик-новатор и саксофонист Бендик Гиске; поющий на эстонском, русском и английском языках под залихватский гитарный грув Levski и молодой поп-рок-ансамбль из Нарвы Pale Alison. В лодочных гаражах в историческом здании хлопкового склада расположится танцевальная сцена, где, в том числе, выступит самый выдающийся эстонский деятель нового R'n'B и хип-хопа Manna, который только что выпустил свой дебютный альбом.

Подробнее об исполнителях: https://stationnarva.ee/ru/#artists

Полный список исполнителей и вся программа Station Narva 2020 будут обнародованы в течение июля и августа.

Station Narva стартует утром в среду, 26 августа, на дне предпринимательства в творческом инкубаторе OBJEKT, расположенном в центре «Линда 2». Во второй половине дня мы переместимся в район набережной, где пройдут обсуждения BAZAR. В Нарвском городском порту и в Порту Нарва-Йыэсуу будут ждать гостей на яхтах и небольших лодках.

В четверг, 27 августа, по всему городу пройдут бесплатные концерты и художественные мероприятия, а вечером от железнодорожного вокзала Нарвы отправится специальный фестивальный поезд. На нем можно будет добраться в Таллинн на фестиваль Tallinn Music Week (TMW).

Фестивали Station Narva и TMW соответствуют действующим в данный период правилам организации общественных мероприятий. Эти правила помогают предотвратить распространение коронавируса. Согласно ограничениям, количество гостей и участников в этом году не должно превышать 1500 человек в день.

Абонементы на фестиваль Station Narva 2020 можно приобрести на сайте и в пунктах продажи Piletilevi по всей Эстонии. https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/festival/station-narva-2020-315527

Для самых расторопных первые 100 абонементов будут стоить всего 20 евро, затем цена вырастет до 25 евро. Также в продаже есть билет мецената Station Narva по цене 100 евро, который включает в себя встречу с другими меценатами и командой организаторов фестиваля. Купив билет, вы можете внести свой вклад в проведение фестиваля.

Фестиваль Station Narva организован фирмой Shiftworks в сотрудничестве с нарвскими партнерами: арт-клуб Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, организатор дня общественных обсуждений BAZAR, Нарвский порт, городская управа Нарвы, Порт Нарва-Йыэсуу, Нарвский музей, Нарвская арт-резиденция, Центр неформального обучения VitaTiim.

Фестиваль поддерживают: Министерство культуры, INSA, Британский совет, Финский институт, Совет министров Северных стран.