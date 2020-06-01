Из Нарва-Йыэсуу по Нарове: под парусами, почти как век назад

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Каждую субботу и воскресенье от яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу можно отправиться на морскую прогулку на двухмачтовом деревянном паруснике Tütarsaare Aino. Точно такая шлюпочная лодка стояла в порту Нарва-Йыэсуу летом 1914 года.

Фото: Ильмар Тамм

По старинным чертежам

Tütarsaare Aino, по словам ее капитана Ильмара Тамма, - классическая шлюпочная лодка, такие активно использовались в прошлом веке на Балтике и на Северном море. Та, что стоит сегодня на причале в Нарва-Йыэсуу, - построена два года назад по образцу исторической спасательной лодки. Судно принадлежит MTÜ Raudlaeva Maja, основной деятельностью которого является популяризация классической эстонской морской и речной культуры, морского отдыха и туризма, развитие в Эстонии каботажного плавания.

В последние годы недоходное объединение (а это 16 увлеченных морем и кораблями человек, в том числе и Ильмар Тамм,) занималось строительством новых и восстановлением старых классических лодок и кораблей, в том числе по заказу Морского музея и эстонского судна-музея, ледокола-парохода Suur Tõll. Пишут проекты, привлекают средства из разных источников, брали и банковский кредит. Строительство деревянного судна Tütarsaare Aino —последний на данный момент из больших проектов объединения.

Tütarsaare Aino построено в мастерской общества любителей деревянных кораблей Vikan в Хаапсалу. Деревянная красавица была спущена на воду 19 мая 2019 года. Прошлым летом она уже курсировала вдоль побережья Ида-Вирумаа, и «отработала» первый сезон в Нарва-Йыэсуу.

Ильмар Тамм — член правления MTÜ Raudlaeva Maja, капитан судна Tütarsaare Aino, экономист по образованию, в прошлом банковский работник. С кораблями, морем связан с детства; дядя Ильмара был конструктором судов.

- А почему у Tütarsaare Aino порт приписки — Нарва-Йыэсуу? - интересуюсь я у капитана.

- В известной любителям моря книге «История эстонских маяков» Яака Вали есть фотография порта Нарва-Йыэсуу 1914 года. И там на причале стоит точно такая же лодка, которая исправно служила до окончания Первой мировой войны. У нее очень высокая мореходность — крепко построена, пригодна для морской службы в качестве спасательной лодки. Чертежи спасательной лодки мы нашли в старинном немецком учебнике и осуществили по ним строительство нашей Tütarsaare Aino. Идея была в том, чтобы наглядно показать преемственность морской культуры для эстоноземельцев, в том числе и в регионе Ида-Вирумаа: вот парусник начала прошлого века, и вот в этом же месте, практически тот же корабль, но в начале века 21-го. Нам показалось, что это символично и интересно,- объясняет Ильмар Тамм. - С другой стороны, река Нарва по своим гидрографическим характеристикам — река номер один в Эстонии. У нашего НКО был опыт строительства ладьи и организации катания на ней по реке Эмайыги, мы также работали в Пярну, в Хаапсалу. Нарва-Йыэсуу, Нарва для нас определенный вызов в этом плане.

- Откуда такое необычное название у лодки - в переводе с эстонского Tütarsaare Aino - «дочь острова Айно»?

- Она названа в честь родного края нашего замечательного корабельного мастера Лассе Кийски — он и его предки тесно связаны с островами Большой и Малый Тютерс в Финском заливе.

«Выйдите к реке, к морю! Они подарят впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь, - говорит Ильмар Тамм. - Вот, например, как прекрасны река Нарва и Финский залив на рассвете».

Фото: Ильмар Тамм

Будет ли спрос на «речной трамвай»?

„Резвая барышня» (как выразился один из журналистов, писавших о паруснике) Tütarsaare Aino по выходным дням предлагает совершить полуторачасовое путешествие по Нарове: из яхтенного порта до острова Каnnisaar (да, представьте себе, есть в русле реки достаточно большой остров, но на берег не сходим) и обратно. Замечательное удовольствие, скажу я вам! Идем под парусами, но в безветренную погоду все же на моторе.

Капитан Тамм уточняет, что можно плыть и в Нарву, в порт, но это займет больше времени. Так что пока самый популярный маршрут Tütarsaare Aino именно такой — до Каnnisaar, огибаем его и обратно.

- Но на этом паруснике можно ходить не только по реке, и по морю тоже. И мы это делаем. По заказу клиентов осуществляем морские прогулки и в Силламяэ, и в Тойла, и в Пуртсе, Кясму, Вызу, Веерги, - уточняет Ильмар Тамм. - И не только по выходным дням. Например, в рабочие дни недели мы, как правило, уходим из Нарва-Йыэсуу в Тойла — там у нас хорошие партнеры и хороший спрос на наши услуги.

В Нарва-Йыэсуу, говорит Тамм, день на день не приходится, но в целом он доволен: количество желающих пройтись в субботу и воскресенье по реке под парусами довольно приличное, порой билетов не хватает. Тем не менее, подчеркивает Ильмар, это все же проект некоммерческий. И никто из членов команды зарплату в этом проекте не получает.

- А как вы относитесь к идее организовать регулярное сообщение между Нарвой и Нарва-Йыэсуу по реке? Ведь раньше оно было. Будет ли, на ваш взгляд, такой проект востребован?

- «Речной трамвай» (назовем его так) востребован, думаю, будет, но поначалу все же не настолько, чтобы быть коммерчески успешным. Нужны очень большие вложения для приобретения плавсредств соответствующего уровня и комфортабельности, непременно - совместные усилия двух местных самоуправлений и бизнес-структуры, которая решит этим заняться, поддержка местных властей первые 3-5 лет. Одно дело — увеселительные туристические прогулки по реке, совсем другое — безубыточное регулярное сообщение. К осуществлению этой идеи придется идти долго, не надеясь на быстрый результат. Работа огромная. Но идея, конечно, вдохновляющая.

И еще Ильмар Тамм обращается к читателям нашего сайта: если у вас или ваших знакомых есть какие-то фотографии прошлых лет, на которых запечатлены фрагменты речного сообщения между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, фотографии старых эстонских кораблей, лодок, людей, которые были связаны с морем и с рекой, пожалуйста, свяжитесь с ним в Фэйсбуке: Estonian Historic Ship Society / Eesti Ajalooliste laevade selts.

В прошлом году, когда в Нарве шли «Кремлевские соловьи», многие из приехавших на спектакль отправлялись и в Нарва-Йыэсуу. Прогулки по реке на Tütarsaare Aino были очень востебованы.

Фото: Ильмар Тамм

К сведению:

Скорость судна — до 7 узлов, то есть 13 км/час.

Корабль вмещает до 15 пассажиров.

Прогулки от порта Нарва-Йыэсуу проходят в 10.00, 12.00, 14.00,16.00, 18.00.

Взрослый билет — 10 евро, детский — 5 евро.

Групповые поездки по отдельной договоренности.

При хорошей погоде и достаточном спросе экскурсии будут проходить, возможно, до начала октября.

На историческом судне можно проводить мастер-классы и уроки географии, биологии или природоведения на свежем воздухе для школ и детских садов

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фотогалерея Светланы Зайцевой