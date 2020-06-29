Нарвская учительница организовала языковой лагерь +ГАЛЕРЕЯ

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Прошлая неделя стала заключительной для детского языкового лагеря, организованного этим летом языковой школой B-Lingua kool. За три смены в Летнем клубе эстонского языка (Eesti keele suveklubi), длившиеся по шесть дней каждая, в нем отдохнуло 60 школьников.

Учение с приключением

Если вам случалось в июльский будний день проходить утром мимо здания на Линда 2, то вы могли слышать музыку и видеть ребят, танцующих на террасе Дома эстонского языка. Именно так – весело и под музыку – начинался каждый день в детском языковом лагере. В самом Доме эстонского языка, уточняет Дарья Берестова, организатор языкового лагеря, ребята находились немного: только утром и вечером. Там проводили, как правило, зарядку, теоретические и языковые занятия, обрядовые эстонские народные игры, викторины.

Мальчики и девочки в возрасте от 7 до 12 лет приняли участие в различных обучающих программах Нарвского музея, познакомились с обитателями хутора Конью, посетили приют для животных Пяйте, нарвский Центр компьютерных и VR игр Object ls. Кроме того, побывали на творческих занятиях учебного детского центра «Умка», мастерили украшения в центре рукоделия Gagarin, знакомились с творчеством эстонских писателей в Нарвской центральной библиотеке.

Весело и познавательно прошли мероприятия по решению виртуальных квестов, подготовленных специально для участников лагеря организацией Questme, поиск пиратских сокровищ, предусмотрительно спрятанных на территории Нарвского замка и призамкового сквера. Отдыхали на Липовой Ямке – руководство целевого учреждения Narva Linna Arendus предоставило инвентарь и площадку. А кроме этого, дети ориентировались по карте в лесах Нарва-Йыэсуу, заглянули в гости к добровольным спасателям этого города, катались на катере, узнали важную информацию о правилах безопасности на воде, учились бросать спасательный круг и запускать сигнальную ракету. Танцевали на пляже зумбу и катались по волнам на доске Mega Sup.

В лагере эстонский язык использовался в течение всего дня. «Основной целью языкового лагеря было предложить ребятам активный и познавательный отдых, подружиться с эстонским языком. Все экскурсии, мастер-классы, игры и так называемые рутинные действия проходили на эстонском языке», – говорит Дарья.

Даже тогда, когда инструктирование детей требовало стопроцентного понимания и потому велось на русском языке, лексику, соответствующую теме дня, каждый раз непременно изучали, после чего использовали в общении.

Педагоги погружения пришли на помощь

Дарья Берестова отмечает, что лагерь стал первым такого рода мероприятием основанной ею в 2018 году языковой школы B-Lingua kool и призван восполнить недостаток языковой среды в Нарве. К тому же, отмечает Дарья, «этим летом из-за закрытых границ и других последствий чрезвычайного положения особенно остро встала проблема организации досуга для детей».

Всё задуманное, подчеркивает Дарья, удалось осуществить благодаря педагогам, имеющим опыт работы по методике погружения – Дарье Моисеевой и Елизавете Горпинченко. „Без них я бы не справилась!” – откровенно говорит Дарья.

Каждая смена заканчивалась семейным днём, на который были приглашены родители. Им ребята показывали, чему успели научиться за смену: пели песни, танцевали, а также играли в игры и участвовали в викторине вместе с родителями. В завершении смены все дети получали дипломы и подарки.

Дарья Берестова:

- Благодаря семейному дню, который мы проводили в сотрудничестве с руководителем Дома эстонского языка, у нас также появилась возможность рассказать его взрослым участникам о Клубе для родителей, начинающем свою деятельность этой осенью в Доме эстонского языка. Этот клуб ставит своей целью предложить родителям возможность активно общаться на эстонском языке и улучшать уровень владения им, поддерживать и помогать его участникам в саморазвитии, а также в вопросах воспитания детей и их поддержки в двуязычной среде.

К сведению

Дарья Берестова имеет степень магистра по специальности «учитель гуманитарных предметов» и опыт преподавания учебных дисциплин по методике языкового погружения, а также опыт работы в молодежном лагере Куртна. владеющая, помимо эстонского и русского, и другими языками, Дарья Берестова планирует и впредь оказывать поддержку в изучении языков (включая также английский и немецкий) ребятам из Ида-Вирумаа.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото Натальи СОБОЛЕВОЙ и из архива Дарьи Берестовой

