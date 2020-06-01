Нарву захватили роботы

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Работающую в Нарве выставку «Город роботов» еще можно успеть посетить на этой неделе: она открыта в выставочном зале Narova (Тиймана, 1с) до 26 июля включительно.

«Говорящие роботы не говорят»

В конце прошлой недели в Нарве открылся «Город роботов». Это событие вызвало комментарии пользователей сети Фейсбук, к сожалению, не всегда положительные. Как отметила на своей странице многодетная мама Оксана Тихомирова, «часть роботов не работает, а говорящие роботы не говорят». Выставка, по мнению Оксаны, «совершенно не стоит тех денег, которые берут за билеты». Для справки: детский билет стоит 9 евро, а взрослый — с 14 лет — 11 евро. Чтобы выяснить, стоит ли в оставшиеся дни работы выставки рекомендовать ее нарвитянам, наш корреспондент отправилась в выставочный зал Narova.

«Не повезло лишь первым посетителям»

Посетители, преимущественно семейные группы, прибывали на глазах. Когда при входе собралась компания более 10 человек, к ней подошел гид Илья, запустил группу в зал и начал знакомить с экспонатами. Из двух десятков разного рода роботов в день нашей экскурсии не включался только один — говорящий робот Пеппер. Поэтому проверить, наделен ли он душой, как значится в рекламе, не удалось. Остается только верить на слово, что он умеет утешать и поддерживать своего хозяина на 16 языках. В их число эстонский и русский, кстати, не входят.

Как пояснила нашему изданию курирующая работу гидов по выставке девушка Анна, организаторам «Города роботов» известно о негативных высказываниях в Интернете. Объясняются эти комментарии тем, что первые часы в день открытия выставки часть роботов действительно не включалась, поэтому показать все экспонаты самым первым посетителям не удалось.

Зато теперь пришедший на выставку человек познакомится с богатым разнообразием мира роботов, созданных для упрощения нашей жизни. Многие роботы, как выяснилось, действуют как домашние терапевты, которые лечат не болезни, а настроение своего хозяина. Другие являются помощниками в быту, как например, робот — чистильщик окон. Установил его на внешнем стекле где-нибудь на 5 или 10 этаже, и нет нужды высовываться самому наружу, рискуя вывалиться из окна.

Вторая жизнь возможна

Чтобы научить ребенка с кем-то дружить и о ком-то заботиться, воспитать у малыша чувство ответственности, в Японии еще в 1999 году изобрели робособаку. Представленная на выставке ее последняя модель от фирмы Soni — собачка по имени Айбо — уже не просто детская игрушка. Для трудоголиков-японцев, чей рабочий день подчас длится до 16 часов, релакс, пусть даже в виде умной игрушки, просто необходим. Конечно, собачка может обидеться из-за недостаточного внимания хозяина и даже, вскинув лапки вверх, умереть. Но зато у человека есть возможность осознать свои ошибки и исправить свое поведение, перезапустив робота и тем самым оживив его.

Интеллектуальный робот, подключенный к всемирной паутине, способен дать ответ на любой (или почти любой) вопрос. С таким гуманоидом российского производства по имени Виталик удалось пообщаться и вашему корреспонденту, и, честно сказать, его эрудиция на уровне: Виталик поет песни, читает стихи, знает имя президента Америки и даже умеет делать дамам комплименты.

На удивление посетителей, роботам оказались не чужды чувства, например, ревности. Так, гуманоид Рики неожиданно для всех легонько толкнул верхней конечностью девушку-гида,

когда она отвернулась от него и переключила свое внимание на робота-соседа.

Роботы везде: в искусстве, еде и океане

Практически все представленные на выставке роботы имеют свои промышленные аналоги и находятся в продаже. Так, за 3 тысячи евро можно приобрести робота-рисовальщика. Конечно, он не выдумывает картинку, а только воспроизводит запрограммированный рисунок. Не исключено, что скоро такие устройства будут приобретать для тех детей, которые не умеют или не любят рисовать. Примерно столько же стоит рисующий пластиком 3D принтер, использующий новейшие технологии, уже вовсю применяемые в медицине, строительстве, пищевой промышленности.

На выставке можно увидеть первых бионических рыбок, для содержания которых не надо чистить аквариум, менять воду, подавать воздух, подбирать растения и закупать корм. Сосуд с такими рыбками станет хорошим ночным светильником для детей. Более крупные версии бионической рыбы, которые демонстрирует гид Диана, используют для исследований жизни обитателей морей и океанов.

А еще на выставке можно испытать на себе различные тренажеры-массажеры, эффективность которых в плане похудания гораздо выше, как утверждают здесь, нежели активные физические нагрузки. Можно увидеть несуществующие изображения и узнать, как создаются голограммы, создать музыку благодаря технологии, использующей электропроводимость человеческого тела. А также можно посмотреть, как танцуют роботы, принять участие в мастер-классах, поразвлекаться в зоне виртуальной реальности.

Некоторым детям так нравится все происходящее, что их с выставки просто не увести. Одна мама посетовала, что уже три часа ребенок бегает по залу и не хочет уходить домой. А будет ли интересен «Город роботов» вашим близким — решать вам.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА