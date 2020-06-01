Некоторые нарвские витрины не привлекают покупателя, а отталкивают

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Бывая в крупных торговых центрах, мы наслаждаемся чистотой и оформлением как отдельно взятых магазинчиков, так и зданий в целом. Но, гуляя по нарвским улицам центра города, где торговые точки занимают, как правило, помещения первых этажей, иногда замечаем неухоженные витрины.

Нашему хорошему настроению это, мягко говоря, не способствует. А туристов смущает.

Именно им, летним витринам, мы и посвятили свой тематический рейд. Для участия в нем мы пригласили старшего специалиста службы охраны порядка Департамента городского хозяйства и имущества Василия Михайлова, с которым наш корреспондент и прогулялась по центру Нарвы.

Помыли окна на следующий день

В Правилах благоустройства Нарвы от 1 января 2017 года есть требования по содержанию в порядке фасада любого строения и относящихся к нему элементов, а также по содержанию в чистоте окон. Как показал рейд, эти требования не всегда выполняются.

Самыми грязными, покрытыми толстым слоем пыли, оказались окна некоторых витрин в зданиях 5 и 19 по улице Пушкина. Это, как правило, те помещения, которые сегодня не используются, продаются или сдаются в аренду. Иными словами, собственник-то у них есть, но он почему-то свои обязанности по содержанию строения в порядке не выполняет.

Не вымытыми в день рейда окзались и окна действующей аптеки EURO Apteek в доме Пушкина, 19, занимающие довольно большую площадь фасада. В то же самое время у расположенной поблизости (Пушкина, 13) BENU аптеки окна выглядели аккуратно. Когда на следующий день мы связались с EURO Apteek, чтобы выяснить причину, помешавшую помыть стекла, нам сообщили, что они уже вымыты. Вот и отлично: как говорится, лучше поздно, чем никогда! Любопытный момент: по каким- то причинам нарвские предприниматели предпочитают не размещать на витринах композиции, рекламирующие их товар, а наклеивают на стёкла плакаты, отражающие сферу деятельности.

Вот и предприятие по аренде и продаже вспомогательных средств для инвалидов ITAK обклеило окна постерами. Однако площадь этой рекламы навряд ли согласуется с правилами пожарной безопасности, по которым реклама на окнах не должна занимать более 10 процентов площади окна – об этом, напомним, говорила нашему изданию в марте прошлого года специалист Службы предпринимательства и защиты потребителя НГУ Галина Смолина. В то же время за чистотой окон в этой фирме следят, почистили даже каменную кладку, которой выложен фасад при входе в магазин. На стеклах окон первого этажа дома №9 по улице Суур кто-то поупражнялся в искусстве каллиграфии, но стереть эту «красоту» и помыть окно так и не удосужились. Непривлекательно выглядит картонный склад в окнах кулинарии «Revel», что по улице Вестервалли, а на Пушкина, 15 внутренние подоконники фирмы Valman Print Studio превращены в рабочую поверхность.

Оформленных витрин до обидного мало

К счастью, есть и такие образцы оформления витрин и окон первых этажей в центре Нарвы, которые хочется похвалить. Приятно проходить мимо Центра рукоделия «Gagarin»: в окнах образцы витражной продукции, у входа – цветы в вазонах, композиция со старинной швейной машинкой. Правда, есть в этом и свои неудобства для арендаторов помещения: несознательные граждане под покровом ночи нет-нет, да и прсвоят цветочный горшок. Советуем не делать этого – найти воришку поможет система видеонаблюдения. Не изменяют себе и владельцы часового магазина по Пушкина,13, чья витрина всегда, насколько помнится, привлекает внимание. Сегодня выставку всевозможных видов часовых изделий дополняет композиция из деревянных человечков.

«Кафешки» Antalja Kebab и Bublik вполне чистенькие, пользуются популярностью у покупателей, о чем свидетельствуют занятые клиентами уже в утренние часы уличные столики «Бублика». Знакомая, зашедшая сюда на утренний ланч, сказала, что любит заглянуть в это кафе: заведение напоминает ей питерские «кафешки».

Отметим еще робкую попытку украсить свою витрину старинной бормашиной кабинет стоматологии, расположенный в доме №19 по улице Пушкина.

Не совсем по теме

Попутно участники рейда сделали ряд наблюдений, лишь косвенно относящихся к теме нашего разговора. Отметили, во-первых, что очень портят внешний вид центральной части города разного рода граффити, которые встречаются на стенах домов, дверях подъездов, водосливах... Несмотря на то, что удаление самовольно размещенных надписей на строениях тоже значится в требованиях по их содержанию, это не везде и не всеми собственниками недвижимости, к сожалению, соблюдается. Во- вторых, давно пора заменить изрядно обветшавшую вывеску магазина V.I.P. Offise на Пушкина, 13. Она портит внешний вид здания и навряд ли работает на имидж самой фирмы.

Разглядывая фасады нарвских зданий, путешественник непременно заметит разноцветные оконные рамы. А гуляя по тротуарам, обратит внимание на поросшие травой крылечки. Это вопрос – что же на самом деле лучше: «разбежавшиеся» друг от друга гранитные плиты, уложенные при входе в подъезды еще во время строительства здания, или крылечки-новоделы, выполненные из современных дешевых, но не придающих ценности самому зданию материалов? К слову, в центре города встречается и третий вариант решения: старые гранитные плиты, скрепленные новым дешевым материалом...

У нас много домов, которые невыигрышно смотрятся на фоне небольшого числа уже отремонтированных или еще обновляемых фасадов. Ладно, если их нужно только оштукатурить и покрасить, но хуже, если фасад грозит осыпаться на головы прохожих. К таким относится дом 14 по улице Пушкина. Одно из прежних к нему предписаний города вылилось в большую заплатку в стене под крышей, пока еще не закрашенную. Но этих принятых мер мало: отсутствием штукатурки во многих местах зияет цоколь здания, а из стены на уровне между первым и вторым этажами вот-вот посыпятся кирпичи. Впору ставить на тротуаре ограждение «Эта сторона улицы наиболее опасна!».

Разглядывая новые витринные рамы зоомагазина на Пушкина, 19, турист обратит внимание на незавершенность отделочных работ, отчего здесь можно наблюдать весь перечень материалов, использовавшихся в ремонте здания в разное время. В задачу нашего рейда не входила выдача предписаний. Мы лишь попытались оценить с эстетической стороны витрины центра любимого города. И если написанное выше побудит кого-то помыть витринное стекло или украсить пустующую витрину красивой композицией, значит, наши усилия были не напрасны. Значит, у нарвитян и гостей города появится повод лишний раз полюбоваться по-летнему красивой Нарвой.

Наталья СОБОЛЕВА