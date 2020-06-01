В Нарве открыли самую восточную точку Эстонии

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Географы вычислили самую восточную точку Эстонии, которая расположена на полуострове в нарвском районе Йоаору.

Точные координаты самого восточного пункта Эстонии - 59°22´14´´ N; 28°12´32´´ E - были опубликованы в книге "Рекорды Ида-Вирумаа", подготовленной географами Тартуского университета в сотрудничестве с Ида-Вируским туристическим кластером.

Представители Ида-Вируского туристического кластера и города Нарва в пятницу начали объезд "рекордных мест" северо-востока Эстонии с посещения самой восточной точки страны, расположенной на выдающемся в реку Нарва полуострове в районе Йоаору.

В общей сложности географы обнаружили в Ида-Вирумаа 34 места, являющихся уникальными в Эстонии по тому или иному признаку. К наиболее известным из них относятся самые длинные в Эстонии песчаные пляжи на северном побережье Чудского озера (32 км) и в Нарва-Йыэсуу (8,5 км), самый высокий и полноводный водопад в Валасте (30 м), самая высокая точка Балтийского глинта в Онтика (57 м) и самый длинный непрерывный участок глинта от Сака до Тойла (19 км), самая богатая озерами территория в Куртна, самая крупная система болот в Пухату и др.

В ближайшее время во всех местах Ида-Вируского уезда, являющихся уникальными в Эстонии по тому или иному признаку, планируется поставить соответствующие отметки.

ERR