Рынок «Энергия» продается. Организация нового не планируется

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Вопрос рынка на улице Энергия, с разной степенью накала страстей, обсуждается в Нарве уже добрый десяток лет. Сегодня киосков нет, торговые ряды пусты, а объект «Рынок» в очередной раз продается.

Менялись собственники, возводились и сносились ларьки, перестраивались торговые ряды, а городская власть, которая тоже неоднократно менялась, все это время пыталась привести деятельность рынка к законному знаменателю, требовала от очередного владельца выполнения очередных обещаний, но принципиально вопрос так и не был решен.

Купи-продай

Вернемся к истокам. Некий «блошиный рынок» существовал в этой точке с незапамятных времен. А в 2005 году фирма Kinnisvarakapitali AS выразила желание приобрести находящиеся на данном участке здание склада и гаражей. Город здания продал, но с обязательством, что на фирма создаст здесь современный рынок. Год спустя Kinnisvarakapitali AS приватизировала и землю, пообещав оборудовать торговые ряды и создать инфраструктуру рынка. На это бизнесмены планировали потратить миллион евро.

Однако вместо развертывания строительных работ случилась перепродажа – в 2007 году собственником участка стала фирма Alvel Ventures OÜ, вместе с покупкой приняв на себя и все обязательства по инвестициям. Но не сложилось и тут. Свою роль сыграл и финансовый кризис 2007-2008 годов, строительство так и не началось.

Город с понимаем подходил к проблемам предпринимателей, неоднократно продлевая сроки выполнения обязательств. Но решив, что Alvel Ventures OÜ и не собирается их выполнять, перешло к «карательным» мерам.

Несбывшиеся планы

Первый штраф в размере 38 тысяч евро был выписан фирме Alvel Ventures OÜ в 2014 году с условием, что штраф будет взыскан в том случае, если она до конца года не приведет в порядок свою территорию, инвестировав в благоустройство 80 000 евро. Бывший тогда вице-мэром Нарвы Максим Волков успокаивал горожан, что если владелец обещаний не выполнит и рынок не сможет работать, то городские власти подыщут для него другое место.

В том же 2014 году Alvel Ventures OÜ был выписан штраф в размере 10 000 евро – за невыполнение распоряжения горуправы убрать с территории киоски.

В июне 2014 у фирмы сменился собственник, который также пообещал выполнить все обязательства. У фирмы были даже планы построить на месте рынка и снесенных гаражей торговый центр, но всё это так и осталось планами.

По договоренности с новым владельцем, к 1 апреля 2015 года Alvel Ventures OÜ

Должна была представить горуправе план развития рынка, но и этого не было сделано. Срок был перенесен на 1 мая с условием, что к этой дате фирма обязуется «привести в порядок территорию недвижимости по адресу Энергия, 2б, установить детскую игровую площадку, скамейки, сделать дорожки и озеленение». Никто и никогда этого благоустройства так и не увидел. Не были уплачены и назначенные штрафы.

Штрафы не платили

Далее начались тяжбы. Обязательства Alvel Ventures по инвестициям составляли 1 149 000 евро. Сроки несколько раз переносились, владельцы просили снизить требования. По итогам обсуждений, в том числе и на депутатской комиссии, Alvel Ventures были начислены еще два штрафа, в 39 и 74 тысячи евро, и к 12 апреля 2016 года долг достиг суммы в 113 тысяч евро.

Суть претензий города, кроме требований по выполнению обязательств, то есть постройки современного рынка, состояла и в том, что имеющиеся на рынке киоски были «временными сооружениями», на использование которых горуправа давала специальные разрешения. Срок последнего истек в сентябре 2014 года, но киоски продолжали работать и в 2016. Снести их сам город не мог, а мог только требовать сделать это владельцев. И назначать новые штрафы, которые просто не выплачивались.

Силовое решение

Однако, спустя два года, в 2018, город все же принял решение о принудительном сносе 23 киосков за счет муниципальной казны. На эти «крайние меры» было выделено порядка 50 000 евро, которые город впоследствии надеялся взыскать с Alvel Ventures в судебном порядке.

Снос вызвал закономерный протест работников, продавцов киосков. Слабым успокоением стало то, что параллельно сносу старых началось строительство новых павильонов, куда владельцы обещали перевести часть продавцов. Не были согласны со сносом рынка и многие жители района, написавшие по этому поводу письмо в горуправу.

Сегодня рынок пуст, ни старых, ни новых киосков нет, торговля умерла. На месте снесенных гаражей – лужа, по поводу которой один из жителей района сказал так: «Какой может быть продуктовый рынок, здесь скоро головастики с опарышами заведутся!».

Не бизнес-проект

Ситуацию, сложившуюся на сегодня вокруг «объекта «Рынок», прокомментировала заведующая Отделом имущества Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова. По ее словам, продажей объекта занимается судебный исполнитель. По имеющимся сведениям, покупатель пока не найден, желающих приобрести недвижимость с таким скандальным прошлым и отягощенную обязательствами, нет.

Что же все-таки будет, если покупатель найдется и рынок «Энергия» обретет нового собственника? Как сказала Шибалова, принудить его к чему-либо невозможно. Город заинтересован в рынке, но останется ли он в этом конкретном месте, сказать нельзя. И решений о том, где рынок может расположиться, пока тоже нет.

- Есть большой интерес города, но нет конкретики, - сказала Наталья Шибалова. – Рынок – хорошее дело, но любое дело требует вложений. За счет ли города, за счет ли инвестора. Рынок – это не бизнес-проект, это интересы горожан.

Где лицо?

От себя добавим, что городской рынок – это целая философия. В средние века города жили вокруг рынков, от них зависела и городская казна, и благополучие, и достаток жителей. Сегодня это, конечно, не так, тем не менее рынки остаются неким сакральным местом, во многом определяющем лицо города.

В Нарве сегодня рынка как такового нет. Городской рынок на Калда давно заброшен, а CENTRUM, который иногда так называют, по сути, не рынок, а сеть торговых точек, объединенных под одной крышей. И нельзя же, в самом деле, считать рынками еще оставшиеся немногочисленные островки, где бабушки торгуют соленьями-вареньями и плодами садов-огородов…

Виталий ШКОЛА

Фото Виталия ШКОЛА