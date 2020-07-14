В Нарва-Йыэсуу впервые проходит детский серфлагерь +ГАЛЕРЕЯ

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Азы безопасности на воде, уроки по сапсерфингу и управлению мини-яхтой – первый трехдневный детский серфлагерь проходит в Нарва-Йыэсуу на этой неделе, с 14 по 16 июля.



А в конце июля будет второй. Ребята здесь не остаются на ночь, 3 часа занятий, и они отправляются к себе домой. Два трехдневных лагеря организованы специально для воспитанников Дома замещения семьи Нарвского центра социальной работы (нынешнее название детского дома) и домов детской деревни SOS Lasteküla Нарва-Йыэсуу, где живут дети, оставшиеся без попечения своих настоящих родителей. С 14 по 16 июля в лагере занимаются юные нарвитяне.

Каждый день посвящен какой-то отдельной теме – безопасность и спасение на воде, яхтенный спорт (ребята учатся управлять яхтой класса «Оптимист»), тренируются кататься на волнах, стоя на доске, держать равновесие и грести веслом, а не руками, как в классическом серфинге; он доступен многим и не требует серьезных навыков и усилий. Ребятами занимаются три организации: Narva-Jõesuu surfiklubi (серф-клуб Нарва-Йыэсуу) совместно с нарвским спортивным клубом Mootus, школа парусного спорта Нарва-Йыэсуу (Narva- Jõesuu Purjespordikool) и добровольческая спасательная организация Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja jääpäästeüksus.

Антон Праткунас, организатор спортивного клуба Motus, рассказывает об идее проекта, который осуществляет эта большая команда:

- У ребят из детских домов нет таких возможностей, как у многих их сверстников. Тем не менее, они живут у воды, а значит, должны знать, как активно проводить свой досуг на пляже, на реке, у моря, должны обладать хотя бы минимальными

знаниями о безопасности на воде.

Проект поддержал Swedbank. Отметим, что со всей Эстонии в программу популяризации здорового образа жизни и спортивных начинаний молодежи было представлено 89 проектов, поддержку получили только шесть, в том числе этот.

Как рассказала нам социальный работник нарвского Дома замещения семьи Юлия Шупилова, ребята очень довольны занятиями в лагере. «Лето, море, солнце, тебя учат плавать на доске, на шлюпке, – как такому не радоваться! Наши ребята вообще очень любят участвовать в различных мероприятиях, очень активные дети. Уговаривать никого не приходится. И с дисциплиной никаких проблем», – рассказывает Юлия. Из 18 воспитанников, живущих сейчас в Доме замещения семьи, в спортивном лагере практически все – 16 ребят возрастом от 5 до 17 лет.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА, Антон ПРАТКУНАС