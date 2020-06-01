В Нарве планируют построить попечительские дома для одиноких пенсионеров

Дата публикации: Сегодня, 21:05 Просмотрено: 117

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы 14 июля объявил тендер на проектирование комплекса попечительских домов, которые будут располагаться по адресу улица Пушкина, 42.

В этих домах можно будет разместить до 100 жильцов.

Планируется спроектировать восемь одноэтажных десятиместных попечительских домов семейного типа, еще два таких же для людей с особыми потребностями и два здания общего обслуживания. В последних смогут расположиться, например, медицинские и процедурные кабинеты, концертный и тренажерный залы, комнаты для персонала и т.п, написала газета "Северное побережье".

Директор департамента социальной помощи Нарвской горуправы Елена Васильева сказала, что имеющийся в Нарве в переулке Раху дом попечения на 132 человека тоже продолжит работать после строительства новых домов. "Это будут дополнительные места, потому что у нас в Нарве ситуация с пожилыми одинокими людьми очень острая: люди нуждаются в уходе. У нас нет другого выхода, людей надо размещать".

ERR