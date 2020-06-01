Старая Нарва переехала на окраину города и ждет гостей

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Макет старой Нарвы, выполненный Федором Шанцыным, без всяких оговорок можно назвать одной их городских достопримечательностей.

Только какая-то слишком мобильная эта достопримечательность, вот и сейчас переехала в другое место.

Чтобы полюбоваться макетом, надо знать, где он в данный момент находится. Одно время, на радость посетителям, выставлялся в Рыцарском зале Замка, а затем год лежал в коробках в детском саду.

Будет храниться вечно

Сейчас, благодаря инициативе и усилиям предпринимателя Александра Брокка, макет размещен на третьем этаже административного здания бывшей мебельной фабрики «Нарова» по адресу Тиймана, 1. Сюда он переехал как раз из детского сада.

- Я сразу предлагал перевезти макет сюда, - говорит Александр Брокк, - четыре раза обращался по этому поводу к властям. Но по непонятным причинам не находил поддержки.

Теперь Старая Нарвы надолго поселилась на бывшей мебельной. По словам Брокка, макет будут находиться здесь столько, сколько будет угодно.

- Мне очень интересно, очень нравится творчество Федора, - объясняет Александр, - и, если город не предложит другого, лучшего места, Старая Нарва будет здесь. Договор заключен на 3 года, но это формальность. Сколько нужно, столько и будет храниться.

Аппетиты растут

Сам автор, Федор Шанцын, рад изменившейся ситуации. Наконец-то наступила какая-то определенность, стабильность, кончилась нервотрепка и неустроенность. Александр Брокк подмечает, что мастер как бы обрел второе дыхание, у него горят глаза, готов работать без перерывов.

Федор Шанцын, в свою очередь, выражает Александру огромную благодарность, и строит грандиозные планы. К макету Нарвы 30-х годов он собирается добавить макет Кренгольмской мануфактуры, а затем объединить всё в единое целое.

И тут снова возникает вопрос о месте размещения. В городе просто не таких залов, где можно экспонировать столь огромный, выполненный в масштабе 1:100 макет. Федор говорит о бывших цехах мебельной фабрики, а Александр улыбается: аппетит приходит во время еды! Но не рубит идею на корню, говорит, что перспективы имеются.

Нужен отдельный павильон

Оба они, и мастер, и предприниматель, считают, что для макета в городе нужен отдельный павильон. По мнению Федора, идеальное место – сохранившая часть исторического рва на Тулевику, напротив грузовой таможни. Если там сделать павильон с прозрачной крышей, Старую Нарву можно будет обозревать и сверху. Но это, конечно, пока лишь мечты. Федор, впрочем, не унывает:

- Мое дело – делать, создавать. А когда откроются глаза у власти… ну, наверное, когда-нибудь откроются. Власть меняется, творчество остается.

Может показаться, что размещение макета на Тиймана, 1 – мера как бы вынужденная. Но Александр Брокк считает бывшую мебельную едва ли не идеальным на сегодня местом для экспозиции.

- В Нарве всё близко, - говорит он, - сюда никто не будет ходить каждый день, как в магазин. Люди поедут на выставку специально.

Ждут на открытии

Сейчас монтаж макета Старой Нарвы в «Нарове» почти закончен, и выставка откроется для посетителей в субботу, 18 июля, в 10:00 на третьем этаже административного здания.

Кроме собственно макета, как объяснил Федор Шанцев, там будут показаны образцы выпускавшейся на фабрике мебели, для чего созданы интерьеры 1984 года. Будут, в дополнение к Старой Нарве, показаны и музейные экспонаты.

Виталий ШКОЛА