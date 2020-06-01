Топ-5 уникальных особенностей нового Нарвского учебного центра Академии МВД +ГАЛЕРЕЯ

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Ко многому из того, что сейчас происходит на строительстве Нарвского учебного центра Академии внутренней безопасности применимы такие слова, как «уникальное», «самое-самое», «впервые в Эстонии». И это без всякой натяжки.

Понятно, что архитектор Пеэтер Тамбу, который является советником ректора Академии внутренней безопасности и курирует этот масштабный проект, может о нем рассказывать много и с большим вдохновением. Но я прошу его выделить для наших читателей лишь Топ-5 уникальных особенностей объекта, строящегося в Нарве по улице Кересе, 14.

1. Рукотворный ландшафт

- Мы существенно изменили ландшафт места, на котором возводится здание. Прежде здесь был стадион Нарвского колледжа Тартуского университета, то есть абсолютно плоское ровное поле. Теперь иначе; ландшафт стал гораздо интереснее. Он рельефный, появились свои «горка» и «ямка», - рассказывает Тамбу. - И это была не просто прихоть архитекторов, а элегантный способ решить некоторые практические проблемы. Так, «ямка» дает возможность залить естественным светом и открыть на улицу находящийся, по сути, в подвале бассейн, а «горка» помогает решить вопрос звукоизоляции большого профессионального тира, который также размещается в подвальном помещении с другой стороны здания. К тому же, огромные металлические листы (внимание: на них ушло около 100 (!) тонн стали), которые поддерживают насыпную землю, формируют ступени и служат своеобразным заграждением. Дело в том, что все здания, относящиеся к Департаменту полиции и погранохраны и Министерству внутренних дел, в том числе и здания академии, по требованиям безопасности должны иметь ограждение. Однако по общей планировке Нарвы в этом месте города оград быть не должно. Да и во всем мире сейчас принята практика, когда вместо глухих оград «препятствия» создаются рельефом местности. Вот этот рукотворный рельеф вокруг здания сделан впервые в Эстонии.

- А что будет расти на этой насыпной «горке» у колледжа? - интересуюсь я у Пеэтера.

- Очиток, неприхотливый цветок, за которым легко ухаживать. К слову, очиток будет расти и на земляной крыше трех подсобных зданий учебного центра – электроподстанции и двух домиков для хранения велосипедов. Очитки скоро привезут из Нидерландов. Там их выращивают специально для нас.

- ?!

- Просто в Эстонии нет производителя, который мог бы поставить нам необходимое количество этого ботанического материала. Ландшафтные работы уже начались.

Пеэтер Тамбу, в 2008 – 2015 гг. - главный архитектор Нарвы, а ныне представитель заказчика – Академии внутренней безопасности. И ранее участвовал в престижных архитектурных проектах – например, в оформлении интерьеров Дома Стенбока (резиденция Правительства Эстонии).

2. Фундамент – настоящее подводное строительство

- Есть такой термин – «подводное строительство». Например, фундаменты для морских портов строят именно таким cпособом, - объясняет Тамбу. - И мы применили его при возведении фундамента нашего здания, поскольку уровень грунтовых вод здесь был очень высокий, а у нас – два подземных этажа, где размещается, в том числе, бассейн, а под ним – еще и технический этаж для размещения оборудования бассейна. Как ни странно, грунтовая вода может буквально «выдавить» здание из земли несмотря на то, что здание – штука далеко не легкая, а потому мы вынуждены были прочно прикрепить фундамент к природной скале, которая здесь залегает.

3. Бетонные работы: многое лили на месте

- Только один пример: каждая балка перекрытия в бассейне весом в 50 тонн. Их лили здесь, на месте, потому что сделать это на заводе невозможно, - продолжает Пеэтер Тамбу. – В этом доме вообще выполнены уникальные бетонные работы. В 2019 году новое здание Академии внутренней безопасности в Таллинне получило звание лучшего бетонного сооружения года. В этом году, на мой взгляд, Нарвскому учебному центру академии стоит побороться за этот титул. А также за титул лучшего деревянного здания. Ведь 50 процентов здания Нарвского колледжа – бетон, а 50 процентов – дерево. Хочу особо отметить местную фирму Narva Bark, которая выполнила весь сборный железобетон. Отливали у себя и привозили на место. Отличная работа!

Бетон в нашем здании выступает и в качестве элемента интерьерного дизайна. Опалубку мы делали из специально подобранных еловых досок с красивой текстурой; когда ее сняли, рисунок дерева отпечатался на бетоне и стал естественным украшением стен. Эту работу отлично выполнили украинские рабочие, которые трудятся на нашем объекте.

4. Первое «пассивное» публичное здание в Эстонии

Пеэтер Тамбу:

- Начиная с января прошлого года все новые публичные здания в Эстонии должны соответствовать классу энергопотребления «А», то есть быть зданиями с потреблением энергии, близким к нулю. В таких зданиях подразумевается, что они производят хотя бы часть энергии, которую потребляют, но даже такие энерго-эффективные здания все равно вынуждены закупать недостающую часть энергии со стороны в виде центрального отопления, электричества и прочего. «Пассивное» же здание — это здание, которое производит столько же энергии, сколько потребляет, то есть, по сути, может функционировать полностью автономно. Строящийся Нарвский центр – как раз такое здание. И не потому, что в котловане у нас установлены свои генераторы (хотя, и они есть) – просто, многие технические решения, использованные при строительстве колледжа, направлены на сохранение энергии: на крыше установлены солнечные батареи, возврат тепла как из воздуха, так и из воды бассейна и канализации идет через теплообменники.

- Один мой друг, побывавший на стройке, сказал, что это здание – четвертая электростанция в Нарве, - с улыбкой замечает Тамбу. - Не исключено, что летом мы даже сможем что-то продавать в сеть.

5. Самое большое деревянное здание Эстонии

- 5000 квадратных метров здания из дерева, – уточняет Пеэтер Тамбу. - Деревянных зданий такого большого объема в Эстонии еще не строили. А также наше здание может считаться одним из самых больших деревянных зданий в Северной Европе.

При этом у здания отсутствует привычный железобетонный каркас.

- Оно собиралось из панелей, как обычно происходит при строительстве большинства современных панельных домов, только наши панели были полностью из массивного дерева, - объясняет Тамбу. – Производитель – эстонская фирма из Пыльва. Деревянный настил для облицовки поставила фирма из Ида-Вирумаа.

Плюс к Топ-5: тир, бассейн, атриум

В здании разместится закрытый тир, в котором можно будет вести тактическую стрельбу из разных типов оружия в диапазоне 180 градусов. Такой современный тир, не под открытым небом, с современным механизмом пулеулавливания в Эстонии появится впервые.

Что касается бассейна, то он – один из первых в Эстонии, где в качестве облицовки вместо плитки используют прочное полимерное покрытие. Отказ от плитки во всех помещения бассейна, а также в жилых комнатах общежития в пользу полимерного покрытия разных цветов – принципиальное дизайнерское решение.

Еще одна из ярких особенностей учебного центра – атриум, который проходит через все здание. Как говорит Пеэтер, «внутренняя улица». Это зона отдыха. Совсем скоро здесь будут расти деревья, кусты, цветы – в кадках, на разных этажах. Атриум, рассказывает Пеэтер, не отапливается, тем не менее, температура в нем всегда будет зимой плюс 10 в самое жаркое лето – плюс 27. «Совсем как на греческих островах», - говорит архитектор.

Должны уложиться в срок

На верхних этажах уже сейчас, в середине июля, устанавливают мебель. Открыть свои двери совместное здание учебного центра Академии внутренней безопасности и Нарвского колледжа Тартуского университета должно 2 октября. С началом нового учебного года. По словам Пеэтера Тамбу, в сроки должны уложиться. По плану строительство должно вестись 18 месяцев.

Кстати сказать, несмотря на распространение коронавируса и объявление чрезвычайного положения строительство не останавливалось ни на день. Ношение масок, строгое соблюдение дистанции, рабочая дисциплина сделали это возможным.

Некоторые цифры и факты:

Общая площадь колледжа (нетто) - 9.707 кв. метров.

Стоимость строительства - 15,4 млн евро (без НСО).

Автор архитектурного решения учебного комплекса - архитектурное бюро Kolm Pluss Üks OÜ.

Возводит здание эстонская строительная компания NORDEKON.

Длина здания 200 метров.

Главная строительная особенность здания - все три этажа общежития построены из дерева.

На объекте ежедневно трудятся 100 человек и больше.

25-метровый бассейн колледжа будет открыт и для горожан.

Наша справка:

Совместное здание Нарвского учебного центра Академии внутренней безопасности и Нарвского колледжа Тартуского университета – это учебные классы, стрелковый тир для кадетов академии и служащих Департамента полиции и погранохраны, помещения для отдыха и общежитие для кадетов академии, прибывающих в приграничный город из других мест полицейских и пограничников. Четверть здания будет использовать для размещения своих студентов и преподавателей Нарвский колледж Тартуского университета. ТУ является сособственником здания и земельного участка.

Финансируется стройка из государственного бюджета и из средств Тартуского университета.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА