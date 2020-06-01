«Merkintä» из Пяхклимяэской гимназии участвует в Европейском статистическом конкурсе

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Определились команды для участия в Европейском статистическом конкурсе учащихся, сообщила во вторник BNS пресс-служба департамента статистики.

По результатам народного голосования Эстонию на Европейском статистическом конкурсе среди учащихся в младшей возрастной группе представит команда Таллиннской реальной школы – «Fresiito» и команда «Mamika» из школы Люганузе. По причине отказа одной из команд от дальнейшего участия в Европейском конкурсе, в старшей возрастной группы напрямую в европейский тур прошли команды Вильяндиской гимназии – «Numbritaat» и Нарвской Пяхклимяэской гимназии – «Merkintä».

Для прохождения в Европейский тур статистического конкурса командам необходимо было подготовить двухминутное видео на английском языке, поясняющее общественную тему, которая волнует их больше всего. На проходившем в период с 1-го по 10-е июля народном голосовании три команды младшей возрастной группы претендовали на два места в финале Европейского тура. По результатам народного голосования больше всего голосов получило видео команды «Fresiito» из Таллиннской реальной школы, которое описывало экологический след углерода в Эстонии. Второй в Европейский финал конкурса прошла команда «Mamika» из школы Люганузе со своим видео о молодежи Ида-Вирумаа и их проблемах по сравнению с европейской молодежью.

Конкурс по статистике проводится под эгидой статистической службы Европейского союза Eurostat в 17 государствах и в нем принимают участие более 17 000 учащихся. В Эстонии участвовать в конкурсе зарегистрировалось 139 команд и почти 400 учащихся. Победители Европейского конкурса будут также объявлены на основе представленных видео 7 сентября.

Цель статистического конкурса – вызвать у учащихся интерес к статистике и побудить учителей использовать в учебной работе новые материалы. Конкурс наглядно демонстрирует как связь статистики с повседневной жизнью, так и ее значимость для общества. В Эстонии организацией конкурса занимаются департамент статистики, Министерство образования и науки, SA Innove и Тартуский университет.