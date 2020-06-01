Viru Prospekt Усть-Нарвский коронавирус не распромтранился » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

Город / В центре вниманияУсть-Нарвский коронавирус не распромтранился

Дата публикации: Сегодня, 12:28 Просмотрено: 205

Произошедшая на прошлой неделе в Нарва-Йыэсуу после празднования дня рождения вспышка коронавируса не распространилась и новых заболевших вдобавок к шести уже известным не выявлено.


По заверению Департамента здоровья, также определен круг лиц, с которыми заразившиеся могли контактировать ближе, сообщила во вторник газета "Северное побережье".
Чиновники попросили их наблюдать за своим здоровьем.
Невольным источником инфекции стал присутствовавший на празднике водитель-дальнобойщик, недавно вернувшийся из России. Всего заразились 6 из 12 участников торжества, четверо из них жители Нарвы, двое - Таллинна.
ERR

Усть-Нарвский коронавирус не распромтранился
Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все