18 июля откроют для обозрения макет Старой Нарвы

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В помещениях бывшей мебельной фабрики "Нарова" завершаются работы по размещению макета Старой Нарвы.

Экспозиция откроется для посетителей в субботу, 18 июля.

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что экспозиция Нарвского музея покажет процветание Нарве в периоды двух эпох. Центром новой выставки, олицетворяющий шведскую эпоху, является известный макет Старой Нарвы. Вторым периодом выбран 1984 год советской эпохи города.

Помимо макета будут выставлены различные экспонаты двух эпох. Что касается советского периода, то в основном, это будут вещи сделанные в Нарве.

Откроется выставка в субботу 18 июля в 10:00 на третьем этаже административного здания бывшей мебельной фабрики "Нарова" на улице Тиймана, 1.