За сувенирные купюры получил условный срок

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Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 30-летнего Руслана, который осенью прошлого года несколько раз расплачивался в Нарве сувенирными купюрами.

Прокуратура обвинила его в использовании поддельных денежных средств. Мужчина пошел на сделку со следствием и получил условный срок.

Согласно решению Вируского уездного суда, которое было вынесено 18 июня и вступило в законную силу, Руслан приговорен к 3 годам, 4 месяцем и 20 дням лишения свободы условно. При вынесении приговора суд учел, что во время предварительного следствия обвиняемый провел за решеткой в общей сложности 3 месяца и 10 дней.

Отбывать оставшуюся часть наказания в тюрьме мужчине не придется, если в течение 4 лет он не совершит новое преступление.

Уголовное дело Руслана включало в себя несколько эпизодов. Поздно вечером 28 октября 2019 года он подошёл к дальнобойщику, который стоял на парковке на Таллиннском шоссе, и попросил разменять купюру номиналом в 100 евро. Только позже пострадавший, отдавший Руслану две 50-евровые банкноты, обнаружил, что получил взамен сувенирную купюру.

30 октября он расплатился сувенирной купюрой в магазине на улице Тулевику. Мужчина оплатил 100-евровой сувенирной купюрой товар стоимостью 27,30 евро, получив сдачу в размере 72,70 евро.

1 ноября он предпринял еще одну попытку расплатиться за товар сувенирной купюрой, но продавец оказался внимательным и отказался принять ее в качестве оплаты за товар.

7 ноября мужчина был задержан правоохранителями.

Ранее Руслан уже наказывался в уголовному порядке, в том числе за подделку денег. Из тюрьмы он освободился 15 октября 2019 года, а менее чем через две недели после этого совершил новое правонарушение.