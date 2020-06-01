Еврейское кладбище украсит мемориал со Звездой Давида

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Мемориал, который планируется установить на территории бывшего Еврейского кладбища в Нарве, будет представлять собой знак в виде традиционного символа, призванный служить напоминанием об этом месте, ставшим ныне фактом истории.

Еврейская община Нарвы насчитывает чуть более 50 человек, рассказывает ее председатель Марианна Киселева, а во всем регионе Ида-Вирумаа с центром общины в Кохтла-Ярве числится около 100 человек. В общей сложности немного, но следует помнить, что речь идет только о членах общины, собственно, о национально- культурном обществе, сугубо добровольном объединении. Уместно заметить, что в нарвской общине есть также жители Силламяэ, Синимяэ и даже одна семья из Ивангорода.



Мечтали давно

В довоенное время еврейская община в Нарве была несравненно многочисленнее, нежели сейчас. Действовала синагога, было свое место для захоронений. Его нетрудно отыскать, поясняет Марианна Киселева. Двигаясь по шоссе в сторону Усть-Нарвы, мы добираемся до точки, где заканчивается частный сектор и начинается дачный кооператив «Речной». Отсюда налево в лес ведет дорожка, по правую сторону от которой располагалось еврейское кладбище, а по левую – татарское, то есть мусульманское (и здесь, по инициативе татарской общины, также планируется установить свой памятный знак).

Марианна Киселева



«Мы не то, чтобы хотим поднять кладбище, – замечает Марианна, – да этого никто и не позволит. Однако на устройство мемориала разрешение от города имеется, и сейчас нам нужны лишь финансы, порядка 70 тысяч евро».

Идея мемориала сформировалась более 30 лет назад. У ее истоков стоял Александр Киммельман, который создал еврейскую общину в Нарве еще в 1988 году. Время, напомним, советское, но уже не жесткое – как тогда говорили, «социализм с человеческим лицом».

По разным причинам воплощение идеи откладывалось, но о ней в общине никогда не забывали. В настоящий момент ситуация как будто меняется к лучшему, даже в нелегких условиях пандемии.

По замыслу Марианны Киселевой, мемориал будет представлять собой выложенный из камней круг диаметром метра три со Звездой Давида на подставке в центре. «Цветы на наших могилах не положены», – напоминает Марианна. По традиции выкладывают камни. Разумеется, придется много поработать: ведь в том месте фактически болото, следовательно, нужен хороший дренаж. Это и потребует основных затрат.



Чем занимаются в общине?

«Мы отмечаем все праздники, – рассказывает Марианна Киселева, – и тем самым соблюдаем традицию. Два раза в месяц организуются дискуссионные клубы, где собравшиеся знакомятся с творческим наследием еврейских писателей, поэтов, художников».

Религиозный аспект присутствует, поскольку все еврейские праздники связаны

с Ветхим Заветом. Не столь давно в Нарве существовали даже две еврейские общины, одна из которых под председательством Марии Цикуновой позиционировала себя как исключительно светская, а вторая, возглавляемая нашей собеседницей, сосредотачивалась больше на религиозном направлении. Но, отмечает Марианна Киселева, теперь уже председатель единой общины, речь идет о так называемом прогрессивном иудаизме, который отличается изрядными послаблениями, в отличие от иудаизма ортодоксального. Согласно последнему, например, женщины не имеют права сидеть рядом с мужчинами. Ничего подобного в нарвской общине мы не встретим. При этом добрые праздничные традиции соблюдаются.

Несколько сложнее обстоит дело с лингвистической составляющей – изучением иврита. Пока этот, по сути, древнееврейский, но вновь возрожденный государственный язык Израиля некому преподавать, отмечает Марианна Киселева. Хотя песни члены общины с удовольствием исполняют – как на иврите, так и на идиш.



Как поддерживается существование нарвской общины

Безусловно, финансово помогает городская власть. Определенная поддержка исходит от общины Ида-Вирумаа, которую возглавляет Александр Дусман, а также от Таллиннской еврейской общины, рассказывает Марианна Киселева. В столице возможностей, разумеется, несравненно больше. Там действует синагога, открытая в 2007 году на улице Кару, 16, при ней работают детский сад и гимназия с обучением на иврите.

План создания мемориала в Нарве вполне реален, хотя его воплощение не будет скорым из-за пандемии и связанных с ней экономических проблем. Тем не менее таллиннский раввин Эфраим Шмуэль Кот в курсе происходящего, поддерживает связь с нарвской общиной и оказывает надлежащую помощь. Так, по его инициативе, в Нарву в ближайшее время прибудет специалист, который на месте оценит объем необходимых работ и предложит смету. После этого начнется кампания

по сбору средств. Пока же, по решению мэра города Алексея Евграфова, обустройство вышеупомянутой дорожки, ведущей сразу к двум историческим местам, будет выполнено за счет городского бюджета.

Сергей ТРОХАЧЕВ