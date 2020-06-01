Вячеслав Коновалов: «Мы поняли, что правила надо менять»

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Нарвская Пяхклимяэская гимназия стала одной из тех школ, которые многие родители хвалили за то, что учеба в период коронакризиса не стала для учеников и их родителей непосильным делом. О том, какой новый опыт приобрела школа, беседуем с директором гимназии Вячеславом Коноваловым.



— Вячеслав, насколько неожиданным для вашей школы оказался переход к дистанционному обучению?



— Мы планировали первый день дистанта провести 30 апреля, предварительно основательно к нему подготовившись. Но жизнь распорядилась по-другому, и 13 марта мы узнали, что с 16 числа дети в школу уже не придут.

Не у всех учеников были дома лаптопы, и тут пришла на помощь всеэстонская программа поддержки, в рамках которой предприятия безвозмездно отдавали свою «бэушную» технику детям — в общей сложности мы получили 23 лаптопа для учеников.

Не было единой платформы — кто-то перешел в вибер, кто-то — в скайп. Но поскольку мы больше используем гугл, мы решили, что нашей базовой площадкой станет Google meet. Надо сказать большое спасибо нашему ИТ-специалисту Василию Зарецкому, настоящему профессионалу, который подготовил для наших учителей видеоинструкции по пользованию этой средой и проводил тренинги о том, как подготовить видеоурок.

Сидение перед компьютером по пять часов часов подряд - это зло, особенно это касается начальной школы.

Фото: Ирина Токарева

— Какими были отношения школы с родителями в этот непростой период?

— Мы сразу же открыли канал обратной связи для родителей и учеников, чтобы они могли рассказывать, что удается хорошо, что плохо. Поначалу было тяжело. В марте в разделе «Что нам удается хорошо» родители писали: «Да вы смеетесь? Ничего нам не удается!». Но постепенно и в этом разделе появлялись позитивные мнения: о том, что ребенок стал более самостоятельным, учится рационально распределять свое время. Но обобщать все эти истории я бы не стал — каждый случай индивидуален и каждая семья вынесла из этого свои уроки.

У нас есть традиция родительских форумов, в которых участвуют по два представителя от каждого класса, и последний форум в мае мы проводили виртуально — и нам было важно услышать, что родители в целом оценивают работу школы позитивно. Родители в этот период стали частью нашей команды. Даже раздача сухих пайков у нас происходила через родителей-волонтеров, и мы очень благодарны им за эту помощь.

— А для учителей у школы был канал, по которому они также могли получить поддержку?

— Было видеокафе для встреч с учителями, в ходе которого коллеги в непринужденной обстановке могли не только выпустить пар, рассказать какие-то смешные случаи, но и поделиться проблемой, вместе ее обсудить и найти решение. Разумеется, участие было добровольным, но все же 35 коллег присоединились к этим встречам.

— И каким был первый урок дистанта для школы в целом?

— Мы поняли, что правила надо менять. Через онлайн-педсовет, а также через ученическое самоуправление и Попечительский совет мы договорились, что в период дистанционного обучения мы, во-первых, не ведем уроки по расписанию. Раньше 9 утра уроки не начинаются, и домашнее задание высылается до конца суток.

Мы поняли, что длительное сидение перед компьютером — это зло, что прежде всего касалось начальной школы: дети не должны сидеть пять часов у компьютера. Мы договорились, что видеоуроки будут составлять только 50 процентов от общего числа уроков для того, чтобы сохранить психологическое здоровье как учеников, так и учителей.

— Считается, что дети — достаточно продвинутые пользователи всевозможных интернет-приложений. Или все же есть вещи, которыми они владеют недостаточно, чтобы справиться с дистанционным обучением?

— Мы придерживались в этой ситуации правила не требовать от учеников того, чему их не учили. Если, к примеру, учеников не учили проводить видеопрезентации своих проектов — нельзя этого и требовать.

Думаю, что нужно учить и навыкам печатания уже в начальных классах. И определенные правила этикета надо прививать.

Например, была такая проблема, что дети регистрировались на видеоуроки под никами, с которыми они входят в электронные игры. Были случаи, когда на видеоуроки попадали случайные дети, и потом начинался мат, срыв уроков. Эти вещи мы обсуждали в коллективе, мы приняли решение, чтобы ученики с непонятными никами не допускались на видеоуроки. Мы также написали веб-констеблю, который ответил, что действительно наша интернет-платформа уязвима с точки зрения безопасности.

— Может быть, школам необходима собственная платформа и, возможно, министерству необходимо подумать о том, чтобы все школы работали на единой, безопасной и удобной платформе?

— Это очень дельная мысль, на мой взгляд. Мы себе в качестве домашнего задания на лето, на тот случай, если придется новый учебный год начинать дистанционно, взяли в качестве плана перевести на Google Класс всю школу: есть список класса, каждый ученик выкладывает туда выполненные домашние задания, а учитель их проверяет, и все знают, где что находится и что делать.

— С каким чувством ждете 1 сентября, ведь осенью ряд экспертов предрекает вторую волну коронавируса?

— Не хотелось бы начинать учебный год в онлайн-режиме, а с другой стороны, исходя из накопленного опыта, мы к нему готовы. Очень сложно придется первоклашкам, посмотрим, что мы сможем для них сделать. У нас на август намечено обобщающее обучение с участием представителя HITSA, который нам расскажет, что удалось и не удалось школам Эстонии.

— Можно ли накопленный опыт проведения видеоуроков использовать и в обычной школьной жизни?

— Такой вопрос наша школа задавала родителям, мы спрашивали также, насколько часто такие уроки стоило бы проводить. Ответы варьировались: некоторые утверждали даже, что каждую неделю стоило бы устраивать такой дистантный денек. Мы со своей стороны считаем, что это стоило бы делать не реже раза в месяц — для того, чтобы выработанную за период коронакризиса систему поддерживать в рабочем состоянии плюс дать детям возможность проводить лишний день дома и выполнять задания в электронной среде.







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Ирина Токарева

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