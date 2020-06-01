Наш видеоопрос. «Когда учитель не видит, можно поиграть с телефоном!» Нарвитяне делились опытом дистанционного обучения.

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Нынешние летние каникулы в школах начались после двух с половиной месяцев дистанционного обучения. Министерство образования не исключает возможности того, что и новый учебный год начнется с дистанта.

Наше издание попросило нарвитян поделиться личным опытом, полученным за это время, и ответить на два вопроса:

Какие плюсы и минусы у дистанта?

Сколько дней дистанта ( в неделю, в месяц) должно быть в школе?









«Знакомилась с питомцами своих учеников»

Алена Кордончук,

учитель эстонского языка Пяхклимяэской гимназии, мама второклассника:



— Плюсов я увидела очень много, но основной человеческий плюс, который увидели мы все, как члены школьной семьи, – в том, что сплоченность — это ключ, который ведет нас к успеху.



Сплоченность между коллегами, между администрацией и учителями, сплоченность внутри семей. Вышли на первый план такие ценности, как гибкость, уважение друг к другу.



Правда, иногда вечером домочадцы обижались на меня, что я не могла ответить на их вопросы, так как была занята проверками заданий. Кстати, проверки заданий требовали именно сами дети и родители, за что их только похвалить можно. Конечно, родители учеников порой и жаловались, но я их понимаю, потому что я сама мама и тоже сидела над уроками со своим сыном. И я увидела, что дистантное обучение воспитывает еще одну ценность, которую всегда ценила в себе и других — самостоятельность.

Очень было мило, когда во время онлайн—переменок я познакомилась с домашними питомцами своих учеников, увидела их любимые мягкие игрушки, сама показала ученикам своего дорогого кота. Иногда во время занятий на заднем плане мелькал мой сын в кадре. То есть все это показало, что у каждого из нас в частной жизни есть любимые люди, любимые животные, что нас многое объединяет.

Решать, нужны ли дистантные уроки в дальнейшем, не мне, но я не против их регулярного проведения. И в то же время я соскучилась по живому общению, и жду с нетерпением 1 сентября, которое, надеюсь, не будет дистанционным.









«Успевал заниматься бизнесом и хобби»

Владислав Виртонен,

ученик 12-го класса Нарвской Ваналиннаской государственной школы, соучредитель образовательного центра Edukoht:

— Онлайн-обучение — это супер! Во-первых, поскольку я живу в другом городе, в Силламяэ, мне было очень удобно, что школа-онлайн — у меня за рабочим столом, и ехать никуда не надо: встал с кровати - и я уже в школе. Во-вторых, я организую сам свое время: смотрю, какие у меня уроки, понимаю, что до девяти часов все сделаю. И оставшее время потрачу на свои самые любимые хобби, на то, что для меня важно.



Мне кажется, что во время онлайн-обучения многие учителя стали больше полагаться на меня и одноклассников, потому что мы принадлежим к поколению, у которого в стартовом наборе уже есть дигитальные навыки. Мы с учителями больше сотрудничаем, и это замечательно!



Разница в уровне свободы — я в ходе онлайн-обучения почувствовал огромное количество свободы. Что касается усвоения знаний, то за три месяца я не могу видеть полной картинки, стали ли мои знания лучше или хуже. Если судить по оценкам — они на прежнем уровне. Но я видел результаты исследований, которые говорят о том, что в долгосрочной перспективе такая форма обучения может негативно отражаться на усвоении знаний. Но для меня лично, как для человека, который очень ценит свое время, имеет много хобби, занимается бизнесом, школа-онлайн, конечно, предпочтительнее.

На данный момент я думаю, что дистантные уроки могли бы занимать 50% времени, но понимаю, что эта форма обучения может не всем подходить одинаково хорошо. Поэтому я бы применил такой подход: сделал бы пробный период, в течение которого уроки в школе и дистантное обучение давались бы в объеме 50 на 50. А по результатам пробного периода можно было бы принять какое-то решение. Но в принципе такая система была бы хороша для тех учеников, у кого есть чувство ответственности за свое образование, то есть для гимназистов.









«Когда учитель не видит, можно поиграть с телефоном!»

Кирилл Каряев,

ученик 2-го класса Нарвской Ваналиннаской государственной школы:



— В онлайн-школе учиться не тяжелее, чем в обычной. Дистанционное обучение и обычное обучение почти ничем не отличаются: надо сидеть на уроках, слушать уроки, делать уроки. В обычной школе уроки до трех, в дистанционной - до часу или до половины второго. Но на домашние задания для онлайн-школы времени уходит больше. Маме и бабушке приходится тоже больше мне помогать, чем когда я учусь в обычной школе. Потому что не всегда можно у учителя что-то спросить или уточнить, как я сделал бы на уроке.



Минус в том, что нет онлайн-перемен, и нельзя пообщаться с друзьями, поиграть с ними. Мы общались в это время только через гугл.

Плюс такой — ну, это, конечно, для тех детей, которые очень любят свои телефоны и компьютерные игры — когда находишься на онлайн-уроке и учитель не видит, что ты делаешь, телефон можно спрятать под стол, а на компьютере можно открыть страницу со своей любимой игрой.

Но если бы от меня зависело, сколько дней в неделю или в месяц уроки проводились бы дистанционнно, то я бы ни одного такого дня не хотел. Я хотел бы все время ходить в обычную школу, чтобы общаться там со своими учителями и друзьями.









Видеопрос в рамках проекта «Школа будущего»

подготовила Ирина Токарева



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