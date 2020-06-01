Viru Prospekt В центре Нарвы произошло жесткое задержание нарушителя » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

Город / Правопорядок / ПроисшествияВ центре Нарвы произошло жесткое задержание нарушителя

Дата публикации: Сегодня, 00:18 Просмотрено: 521

Примерно в 22.15 в субботу, 11 июля в центре Нарвы, на перекрестке улиц Суур и Вестервали очевидцы наблюдали финальную стадию задержания полицией водителя-нарушителя.


Сцена, свидетелем которой стал наш корреспондент, была выдержана с стиле голливудских блокбастеров: злодей уложен на землю и скован наручниками, в его машине идет обыск и все это под вой сирен, в окружении полицейских машин и людей в форме.
Получить комментарий полиции по горячим следам не удалось, но в воскресенье оперативный руководитель Нарвского отделения полиции Тарво Леэзик рассказал ERR, что нарушитель был замечен полицией еще на проспекте Кангеласте, ему был подан сигнал об остановке, однако не имеющий прав 23-летний водитель на него не отреагировал и попытался скрыться от полиции. Уходя от погони, он совершил ряд нарушений при передвижении по улицам города.
«Он превышал допустимую скорость, проезжал по газонам и тротуарам, выезжал на встречную полосу и совершал опасные маневр»", - сказал ERR Леэзик.


Итог погони, который наблюдал наш корреспондент, был таков: преследуемый нарушитель выпрыгнул из машины, которая снесла дорожный знак и, едва не протаранив Налогово-таможенный департамент, остановилась на отмостке здания.
По оценке полиции, водитель автомобиля Volkswagen своими действиями повергал опасности жизни горожан, поэтому на задержание были брошены дополнительные силы, и само задержание было столь жестким.


Выяснилось, что у задержанный уже наказывался за езду без прав.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В центре Нарвы произошло жесткое задержание нарушителя
Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все