В центре Нарвы произошло жесткое задержание нарушителя

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Примерно в 22.15 в субботу, 11 июля в центре Нарвы, на перекрестке улиц Суур и Вестервали очевидцы наблюдали финальную стадию задержания полицией водителя-нарушителя.



Сцена, свидетелем которой стал наш корреспондент, была выдержана с стиле голливудских блокбастеров: злодей уложен на землю и скован наручниками, в его машине идет обыск и все это под вой сирен, в окружении полицейских машин и людей в форме.

Получить комментарий полиции по горячим следам не удалось, но в воскресенье оперативный руководитель Нарвского отделения полиции Тарво Леэзик рассказал ERR, что нарушитель был замечен полицией еще на проспекте Кангеласте, ему был подан сигнал об остановке, однако не имеющий прав 23-летний водитель на него не отреагировал и попытался скрыться от полиции. Уходя от погони, он совершил ряд нарушений при передвижении по улицам города.

«Он превышал допустимую скорость, проезжал по газонам и тротуарам, выезжал на встречную полосу и совершал опасные маневр»", - сказал ERR Леэзик.



Итог погони, который наблюдал наш корреспондент, был таков: преследуемый нарушитель выпрыгнул из машины, которая снесла дорожный знак и, едва не протаранив Налогово-таможенный департамент, остановилась на отмостке здания.

По оценке полиции, водитель автомобиля Volkswagen своими действиями повергал опасности жизни горожан, поэтому на задержание были брошены дополнительные силы, и само задержание было столь жестким.



Выяснилось, что у задержанный уже наказывался за езду без прав.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.