Дорога на Усть-Нарву - не односторонняя

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Несмотря на рекомендательные схемы, движение по трассе из Нарва-Йыэсуу в Нарву не запрещено. Хотя, как показала практика, это понимают далеко не все.

Напомним: не исключено, что в какой-то момент ремонта участок трассы между седьмым и двенадцатым километрами, возможно, будет пропускать автомобили только в сторону курортного города. Ключевое слово здесь – «возможно». Об этой возможности заявлено, об этом информируют установленные вдоль дороги щиты, но наши законопослушные граждане все же опасаются ездить в обе стороны, воспринимая рекомендации инфощитов как прямой запрет. Опасаются, но едут как прежде, ведь запрещающих знаков нет, дорожной полиции нет, почему бы и не проехать? В объезд - далеко и долго. Однако в редакцию на всякий случай звонят с вопросами, суть которых сводится к сакраментальному: а вдруг нам за это что-нибудь будет?

Рекомендация – не запрет

После того, как представитель генерального подрядчика OÜ «N&V» Дмитрий Суслов со страниц нашего издания разъяснил, что на щи- те размещена схема рекомендательного объезда, знаков «кирпич» или «тупик» на ней нет, часть автомобилистов поняла, что к рекомендациям можно и не прислушиваться: как известно, если нельзя, но очень хочется, то можно.

И действительно, можно. Все предупреждения о том, что дорога односторонняя, касаются лишь будущего, в ходе строительных работ такая ситуация действительно может возникнуть. Дорожники перестраховываются, ведь большой поток машин на ремонтируемом участке может привести к аварийной ситуации, тем более что случаи уже были. Не слишком серьезные, без каких-либо трагических последствий, автомобиль просто наехал на дорожный знак. Однако Дмитрий Суслов обращался ко всем участникам движения с призывом вести себя в соответствии установленными временными дорожными знаками. Непосредственно на дороге находятся рабочие и строительная техника, и ненужных рисков лучше избегать.

Проблемы будут

Ремонт дороги всегда и неизбежно сопряжен с проблемами. А ремонт трассы Нарва – Нарва-Йыэсуу предполагает большие работы, ведь здесь проходят важные коммуникации, в том числе, газовые и канализационные трубы, а также кабель международной связи.

Неизбежно и изменение схемы движения, и не только личного, но и общественного транспорта. Мы уже писали, как изменился уездный маршрут №32 – автобус, ранее следовавший через Нарва-Йыэсуу в Силламяэ, теперь заходить в курортный город не будет.

С 9 июля ограничено движение на перекрестке в Рийгикюла и, чтобы не создавать дорожникам сложности, схема движения там будет изменена, что повлияет и на расписание рейсовых автобусов. Точных данных и цифр на данный момент, к сожалению, нет, но как только они появятся, мы опубликуем их на сайте prospekt.ee.

Откройте правила!

Как все же реагировать соблюдающему все правила дорожного движения законопослушному водителю на создавшуюся обстановку? За комментарием мы обратились к старшему специалисту Службы охраны порядка Департамента городского хозяйства Василию Михайлову.

Он, во-первых, уточнил, что ремонтируемый участок дороги находится на территории соседней волости и Нарвская горуправа повлиять на ситуацию не может. А по сути проблемы сказал, что все установленные вдоль трассы новые дорожные знаки имеют желтый фон, то есть являются предупреждающими знаками, информирующими водителей о характере предстоящей опасности.

- Здесь не должно быть никакого недопонимания, – сказал он, – достаточно открыть Правила дорожного движения и внимательно с ними ознакомиться.

Так что, уважаемые водители, в Усть-Нарву можно ехать по привычному маршруту, как туда, так и обратно. Но внимательно и осторожно, ведь дорожные работы всегда предполагают дополнительные риски.

Виталий ШКОЛА