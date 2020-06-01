Нарвский "Транс" одержал вторую победу подряд

Город / В центре внимания / СпортНарвский "Транс" одержал вторую победу подряд
Дата публикации: Сегодня, 15:53 Просмотрено: 61
В субботу, 11 июля, стартовал 12-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Нарвский "Транс" одержал вторую победу кряду, обыграв на выезде вильяндиский "Тулевик" со счетом 1:0.
Единственный гол на 72-й минуте забил Александр Закарлюка.
"Тулевик" в прошлом туре одолел лидера чемпионата "Флору" и горел желанием продлить победную серию, однако и забуксовавший было на старте "Транс" начал набирать ход.
Под руководством временного тренера Максима Грузнова нарвитяне одержали вторую победу подряд. Туром ранее "Транс" со счетом 1:0 дома обыграл "Пайде".
Успех в Вильянди позволил команде из Нарвы подняться с последнего, десятого, места на восьмое. У "Транса" 9 очков, а "Тулевик" остался на пятой позиции - 18 очков.
ERR