Нарвские фотографы и художники показали, что они натворили во время пандемии коронавируса

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В выставочном зале Нарвского колледжа ТУ открылась выставка под названием «2+2». Согласитесь, много говорящая нам теперь формула. Но интерпретировать ее можно по-разному.

С фотогафии Сергея Небозина

Художественные натуры предпочитают акцентировать внимание на знаке плюс. Организаторы выставки – руководитель фотоклуба Аutori Foto Ирина Кивимяэ и руководитель объединения нарвских художников Vestervalli Ольга Тюрина говорят:

- Название выставки "2+2" отражает момент нашей временной разобщённости и переживания новых неожиданных реалий. Мы выставляем работы, сделанные весной и в начале лета 2020 года, когда мы находились в новых для себя условиях жить и творить – проще сказать, в карантине. Мы решили рассказать, какие темы, настроения, мысли возникали в этот период у художников. У кого-то это драма, у кого-то - уход от банального или тяга видеть смысл жизни и творчества в преображении обыденного, но прекрасного окружения, у кого-то переоценка данностей. У каждого по-разному. Но главное, что на что мы хотим обратить внимание: драматичная фраза "2+2" имеет всё-таки плюс!

Ирина Кивимяэ и Ольга Тюрина

И да – он чувствуется, позитивный настрой! Иногда сквозит ирония, и абсолютно много красоты, откровенное желание любоваться – природой, женщинами, обычными вещами.

Выставочное пространство колледжа (подвальный этаж) разделено на два зала: в одном – только фотографы, в другом – только художники. Ирина Кивимяэ на открытии выставки сделала неожиданное заявление:

- Через год здесь будет вот что: в зале художников свои живописные полотна выставят фотографы, которые выступят в роли художников, а в зале фотографов – представят свои фотоработы художники. Согласны?!

- Почему аж через год? Ну так научиться рисовать так, чтобы нестыдно было показать свои творения публике, не самая простая задача, - объяснила выдумщица Кивимяэ. – Для этого мы будем брать уроки у наших друзей художников, устраивать мастер-классы.

Собравшиеся на открытие выставки откликнулись аплодисментами.

Ольга Тюрина рассказала, что во время карантина члены Vestervalli устраивали виртуальные художественные выставки на Фэйсбуке. И это имеет право быть. Но, конечно же, говорит Ольга, с выставкой, которая проходит в реальном времени и пространстве, мало что сравнится. Поэтому открытие нового вернисажа 5 июля в НКТУ все праздновали с особым душевным подъемом.

Ольга Бондаренко, член клуба Аutori Foto, повар Кафе № 2 в театральном центре Vaba Lava Narva, представила на выставку ироничную фотоработу «Хроники одной метаморфозы».

- Рабочее название –«Пандемические яйца». Я же повар по специальности, и что мне еще снимать, как не продукты, - с улыбкой замечает Ольга.

Светлана ЗАЙЦЕВА

ФОТО: Светлана Зайцева