Изменит ли самоизоляция систему образования в Эстонии?

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Из-за карантина более 22 тысяч школьников и их учителей неожиданно оказались на домашнем обучении. Насколько готовы они оказались к этому, сегодня каждый уже знает.

Светлана Скребнева,

EESTI 200



До наступления пандемии коронавируса онлайн-сервисы в Эстонии в основном занимались дополнительным образованием — саморазвитием, языковыми курсами, интернет-маркетингом. Оказалось, что со школьным образованием все сложнее. Как правило, государственная система не способна к быстрым переменам, а большинство школ не имеют ресурсов для модернизации. Однако нельзя сказать, что государство полностью игнорировало возможности обучения онлайн.



Полная домашняя изоляция учеников заставила школы экстренно искать решения для удаленной учебы. Однако возможности проведения полноценных уроков были ограничены: школьники могли лишь пользоваться материалами из стандартных учебников, иногда дополнительными наработками учителей и общаться с ними на многочисленных платформах, что еще больше сбивало с толку как детей, так и родителей. Говорить об адекватной системе оценивания, конечно, не приходится.

Качественному переходу школ в онлайн мешают проблемы с отсутствием единой платформы и программных видеоматериалов к урокам. К сожалению, малообеспеченные семьи не всегда имеют дома компьютеры и даже достаточное количество интернета.

Партия EESTI 200 составила проект по внедрению на единой платформе необходимых программ на эстонском, русском и английском языках, технического обеспечения школ, подготовке учителей. Цена вопроса 35 млн евро. Сегодня правительство, берущее на решение проблем, связанных с коронавирусом более 5 млрд евро, вполне могло бы подумать и о поколении будущих налогоплательщиков, а также об их родителях, чья производительность в домашних офисах, а то и просто возможность ходить на работу при новых изоляциях сведена к минимуму.

Наши проблемы не уникальны. Подобные трудности описывают, например, нью-йоркские учителя: не у всех школьников есть быстрый интернет, ученики младших классов зачастую не могут заниматься без помощи родителей, а большинству учителей не под силу самостоятельно продумать онлайн-урок.

Поиском удобной онлайн-платформы занимаются во всем мире. Многие делают быстрые шаги вперед, но единой работающей системы сейчас нет нигде. Эстония, которую в мире часто знают именно как IT страну, могла бы сейчас подтвердить свой авторитет.

Для этого нужна только воля правительства и прорыв в работе министерства образования. И тогда дети, проживающие с родителями за границей, будущие студенты, желающие учиться в эстонских университетах, дети, находящиеся на домашнем обучении или просто отсутствующие в школе по болезни, могли бы осваивать школьную и гимназическую программы в полном объеме.

Для Министерства образования карантин — это возможность перестроить текущие форматы и протестировать новые, а также выйти на современный уровень образования, о котором давно и много говорят.

Компетенции, ожидаемые работодателями, сегодня должны закладываться уже в школе. И при наличии онлайн программ, даже при обучении в классах, дадут нашим детям возможность приобрести их намного раньше.

Если ситуации, подобные этой, будут повторяться, опробованные по всей стране продукты снова пригодятся в будущем в качестве резервных систем. Если нет — технологии дистанционного обучения останутся востребованными для отдельных школьников или для стран с менее развитой системой IT технологий.







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