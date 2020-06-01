Дигитальная революция в школе: плюсы и минусы

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В связи с пандемией коронавируса, школы Эстонии этой весной должны были со дня перейти на дистанционное обучение. Действительно готовы к переходу были скорее единицы. Однако дистанционное обучение невольно сплотило педагогическое сообщество перед лицом общей проблемы, помогло завязать новые контакты и наладить эффективный обмен опытом между школами и педагогами.

Кто-то практиковал использование технологий в процессе обучения за много лет до прихода дистанта, кто-то подстраховался и продумал план действий заранее просто на всякий случай, кто-то сделал быстрые и правильные выводы после того, как на дистант перевели гимназию Кристийне. К сожалению, были и такие школы, которые не верили в реальность происходящего даже после объявления чрезвычайного положения. Они оказались в самой сложной ситуации.





Анастасия Воронина,

аналитик Целевого учреждения образовательных технологий (HITSA)

руководитель Экзаменационной инфосистемы Эстонии (EIS)



Но несмотря на то, что дистант вошел жизнь школ неожиданно, нельзя не признать, что в общем и целом они пережили этот сложный период достаточно спокойно. Да, с одной стороны было сложно. Было много путаницы с выбором нужных инструментов, было много вопросов о том, что и как нужно делать – как учить, как оценивать, нужно ли ставить оценки, нужны ли видеоуроки, как задавать домашние задания, если итак все задания делаются дома? Но, с другой стороны, в считанные дни в социальных сетях образовались сообщества поддержки, благодаря которым стали возможны очень быстрый обмен информацией и взаимопомощь. Более искушенные в е-обучении эстоноязычные и русскоязычные учителя, технологи процесса образования и руководители школ могли в считанные минуты ответить на вопросы как родителей, так и испытывающих трудности коллег.

Технологи процесса образования и специалисты по информационным технологиям оказались теми волшебниками, которые должны были удержать технологический аспект дистанта на плаву. Многие технологи помогали не только своим педагогам, но и выручали школы, в которых не было своего технолога или ИКТ-специалиста.

На самом деле невозможно переоценить единый порыв помочь друг другу, который возник во время дистанта. Стал абсолютно не важен язык общения, регион, размер школы, предмет. Все помогали всем и можно только надеяться, что так будет и дальше. Благодаря взаимопомощи и доступности информации, необходимой для организации нового учебного процесса (в том числе и на русском языке), которую собирали HITSA, Союз технологов процесса образования Эстонии, Innove и Министерство науки и образования, школы смогли достаточно быстро сориентироваться и найти свое место в новой реальности.

Фото иллюстративное

Персонализация учебного процесса

Проведенное в Прибалтике и Северных странах исследование (см: Balti- ja Skandinaaviamaades läbiviidud uuring: Laste e-õppe kogemused COVID-19 eriolukorra ajal. Telia 2020) показало, что из 10 опрошенных учащихся, 9 остались довольны дистанционным обучением. На самом деле это не удивительно, ведь все мы разные и учимся по-разному. Мы давно говорим о том, что школа должна учитывать потребности каждого отдельного ученика, но при очном обучении, когда учитель одновременно должен работать с 30 (и больше) учениками, это представляет определенные трудности. Однако, когда ученики могут самостоятельно планировать свою учебную деятельность, многие дети, которые испытывали трудности в стенах школы, чувствуют себя свободнее. Кто-то готов взять на себя больше ответственности, кто-то эффективнее работает поздним вечером и ночью, кто-то и вовсе испытывает трудности или не может связать пару слов, когда вокруг много людей. Дистант позволил сильно персонализировать учебный процесс. Многие учителя отметили, что узнали некоторых своих учеников с неожиданной стороны и смогли лучше понять, что именно их мотивирует и каким образом следует организовать комфортный для них учебный процесс.

Конечно, мы можем говорить об эффективности гибкого подхода в обучении в основном в контексте мотивированных детей и преподавателей. Если человек не хочет учиться, если ему не интересно, то он не будет учиться ни в школе, ни дома. С другой стороны, часто те, кто испытывают трудности, чувствуют себя дома комфортнее и безопаснее. Это, в свою очередь, может стать хорошей базой для работы опорных специалистов, которые в любом случае должны искать подходы ко всем ученикам.

Так же и преподавателями – если учитель не хочет учиться новому и адаптироваться, то весь процесс «обучения» превратиться в список заданий в eKool без какого-либо контакта или объяснений со стороны педагога. Но номера из учебника, которые в некоторых случаях даже не проверяют, на протяжении двух с половиной месяцев дистанта - это не обучение. Это больше похоже на перекладывание ответственности на ученика и его родителей. К счастью, в нашем педагогическом сообществе очень много замечательных педагогов, которые смогли не только быстро адаптироваться, но и помочь адаптироваться коллегам.

Интернет и доступность технологий как права человека

О дистанте невозможно говорить в отрыве от технологий. Высокая доступность интернета и дигитализированность нашего общества сыграли решающую роль в том, что дистант стал возможен в принципе. Конечно, нужное количество компьютеров или других подходящих для обучения устройств нашлось не во всех семьях. Здесь оперативно пришли на помощь организаторы гражданской инициативы «Igale lapsele oma arvuti», которые собирали заявки от нуждающихся в устройствах семей и предложения о помощи от тех, кто готов был бесплатно отдать своих компьютеры детям. Во многих уездах на помощь школам пришли местные самоуправления, а сами школы раздали имеющиеся у них устройства своим педагогам и ученикам. Я знаю несколько случаев, в том числе и в Нарве, когда преподаватели отдавали личные хорошие компьютеры нуждающимся семьям, а сами использовали школьную технику.

На помощь пришел и частный сектор: поставщики услуг мобильного Интернет-соединения увеличили объемы каналов, кое-где даже сняли лимиты платных пакетов, а также установили дополнительное оборудование, которое позволило покрыть соединением большие территории; многие коммерческие образовательные курсы, программы и приложения стали бесплатными на время дистанта.

Получается, что несмотря на сложную ситуацию, на первый план неожиданно вышла человечность. Все эти прекрасные инициативы показывают, что люди в кризисный период думают не только о себе, но и о тех, кому нужна помощь.

Фото иллюстративное

Уроки дистанта

Одним из самых больших минусов дистанта этой весны стал социальный голод, ведь коллективы школ и ученики не могли общаться вживую. И если к тому же учитель не выходил с детьми на контакт, то дети чувствовали себя брошенными, особенно малыши и классы с менее активными классными руководителями. Всем нам важно чувствовать свою принадлежность к социуму, в том числе к школьному социуму, который занимает важное место в жизни как учеников, так и школьного коллектива.

Большая нагрузка легла на плечи родителей. Не все дети могут заниматься самостоятельно, младшим классам требуются помощь не только с учебой, но и помощь с обслуживанием себя. Некоторым детям нужно больше общения для усвоения материала, им нужно обсуждать прочитанное, задавать вопросы. Не все родители могли остаться дома на весь период дистанта, а значит были вынуждены заниматься учебой после возвращения с работы. Не у всех это получалось. Многие родители в период карантина работали из дома, и им ежедневно нужно было делать сложный выбор между своей работой и помощью ребенку. Общий стресс и свалившийся на голову дистант, в некоторых случаях переходящий в самостоятельное домашнее обучение, оказались нелегким испытанием. К сожалению, не все школы проводили достаточно разъяснительной работы с родителями, так что они оказались одними из наиболее пострадавших участников процесса дистанционного обучения.

Фото иллюстративное

Любая смена формы обучения предполагает пересмотр целей учебного процесса. Форма и цели, в свою очередь, определяют и объем изучаемого материала, и форму его подачи. Многие учителя признавались, что в самом начале пытались дать тот же объем материала и в той же форме, что и в классе, но это им не удалось. Часто «та же форма» сводилась к чтению учебника без дополнительных объяснений и пошаговым планам уроков для учеников, которым последние должны были следовать самостоятельно. Именно в этом случае вся нагрузка ложилась на плечи учеников и родителей, а роль учителя нивелировалась или сводилась к проверке фотографий письменных заданий. К счастью, современные технологии позволяют делать живые голосовые презентации, проводить видеоуроки и обсуждение, автоматизировать оценивание и многое другое. Важно найти подходящее для себя и интересное для своих учеников решение.

Не все ученики умеют планировать свое время и расставлять приоритеты. Если младшие классы часто не умеют планировать в силу возраста, то старшеклассников вполне можно этому научить. На самом деле эти навыки пригодятся как в университете, так на работе.

Кстати, облегчить техническую сторону процесса обучения как для учителей, так и для учеников, помогут договоренности об использовании определенных платформ для определенных действий. Например, стоит договориться внутри школы, на какой странице eKool/Stuudio и в каком виде задаются уроки, через какое приложение проходят видеоуроки, какую онлайн-доску предпочтительно использовать, кто и через какой канал общается с учениками, как проходят родительские собрания и тд. В таком случае ученикам не придется подстраивать под каждого учителя, а технологи процесса образования не должны будут осваивать все на свете платформы для того, чтобы помочь учителям.

Стоит обратить больше внимания на действительное, а не формальное, обучение школьных коллективов и учеников использованию технологий. Можно 20 раз рассказать человеку о том, как включать компьютер, но это знание не принесет никакой пользы до тех пор, пока человек не будет вынужден использовать компьютер по назначению. Так же и в образовании: мы можем предлагать школам огромное количество образовательных платформ и материалов, но это будет вхолостую до тех пор, пока в них нет острой необходимости. Современный процесс обучения предполагает смелость в использовании технологий, умение искать и находить информацию, умение применять найденное.

В школе обязательно должен быть технолог процесса образования. Именно эти специалисты помогают осовременивать учебный процесс, могут помочь педагогу подобрать нужные современные инструменты и поддержать его в случае проблем. Педагоги не всегда успевают следить за тем, что происходим в мире ИТК и не должны оказываться один на один с трудностями из-за быстрого развития технологий.

Эта весна заставила нас пройти нелегкий путь принудительного развития. Дигитальная революция, которая должна была длиться несколько лет, свершилась за пару месяцев. Мы можем вздохнуть с облегчением и решить для себя, что все закончилось и продолжить работать и учиться по-старому, а можем сделать выводы и понять, что как раньше уже не будет. Но мир не стоит на месте и как раньше действительно уже не будет.

Примечание автора Под дистантом часто имеют в виду выдачу заданий через e-kool, но это не так. Дистанционное обучение или дистант - это вид обучения, имеющий все те же составляющие, о которых мы говорим в случае очного обучения: цели, содержание, методы и организационные формы. Единственное отличие состоит в том, что этот вид обучения не подразумевает непосредственного контакта между учителем, учеником и другими участвующими в учебном процессе лицами или группами. В современном мире для установления контакта между участниками процесса используются технологии.







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