Мадис Туудер любит и ценит Нарву, которая есть

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В Художественной галерее Нарвского музея открылась архитектурная выставка «От дачи до дворца. Облик Нарвы 2020». В день ее открытия, 1 июля, прошла и презентация новой книги «Нарва. От дачи до дворца». Один из авторов этой книги и один из кураторов новой выставки старший инспектор по охране памятников старины Нарвской горуправы Мадис Туудер сегодня гость нашей редакции.

Новость изнутри

Хотя и выставка, и книга приглашают познакомиться с городским пространством Нарвы начиная со старых времен (в книге упоминается археологическое поселение в Йоаорге, от которого ничего не сохранилось), и, конечно же, есть упоминание о «золотом веке» барочной Нарвы, основное внимание уделено той Нарве, которую мы видим сегодня. Замок, бастионы, Кренгольм, здания в стиле модерн, сталинский ампир и типовая застройка советского времени, из которой, собственно, нынешний город большей частью и состоит. Как уверяют исследователи, здесь есть место настоящим шедеврам эстонской архитектуры. Плюс самобытная «нарвская Венеция», нарвские дачи и даже некоторые объекты соседнего Ивангорода. Без которого, по мнению авторов книги, рассказ о Нарве будет неполноценным. Авторы выставки и издания Мадис Туудер и искусствовед Карин Паулус подчеркивают, что они в первую очередь хотели представить и оценить современную многослойную и захватывающую архитектурную среду Нарвы, представить Нарву в целом. Карин Паулус на открытии выставки высказалась эмоционально:

«Нарва — город-рок-н-ролл» и затем уточнила: «Потому что Нарва — смелая, разнообразная и контрастная». На выставке представлено лишь 15% того, что есть в книге. К слову, информация об архитектурных объектах дополнена текстами о промышленных предприятиях Нарвы, об исторических личностях, которые тесно связаны с городом, помимо фотографий и рисунков есть планы города. В издании речь идет о 256 объектах.

Книга «Нарва. От дачи до дворца» пока что вышла на эстонском языке; осенью обязательно будет русскоязычная версия книги.

Кто есть кто

Мадис Туудер родился в Кохтла-Ярве. Родители Мадиса (мама – воспитательница детского сада, отец – инженер-механик) родились в Нарве. Более того, бабушки и дедушки, а также их родители тоже из Нарвы или ее окрестностей. «И наша семья, и

все наши предки кровно связаны с Ида-Вирумаа. Так что мой научный интерес к нему, можно сказать, предопределен», - говорит Мадис.



После окончания Тойлаской гимназии Мадис год проучился в Таллиннском техническом университете на инженера-строителя. По его словам, это была такая вот своеобразная подготовка к поступлению в Эстонскую художественную академию на факультет архитектуры и городского планирования. Но в итоге попал на кафедру реставрации и получил специальность «реставратор архитектуры».

К слову сказать, в студенческие годы интересы Мадиса не ограничивались только объектами архитектурного наследия Эстонии. Он принимал активное участие в этнокультурных экспедициях студентов академии к родственным финно-угорским народам России, не раз был руководителем экспедиционной группы. (Эстонская художественная академия в течение многих лет организует творческие экспедиции в финно-угорские регионы Российской Федерации с целью изучения и документирования быта и народного искусства финно-угров). В последние годы в фокусе этих экспедиций были эстонцы, живущие в России (например, в Сибири, в Санкт-Петербурге). Мадис также участвовал в них, но уже как выпускник академии.

После окончания академии Мадис какое-то время работал в Таллине, в частных проектных и архитектурных бюро, затем ушел в Департамент охраны памятников старины; один год был старшим инспектором этого департамента по Ида-Вирумаа, поэтому работал в Йыхви.

- В 2011 году тогдашний главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу позвал меня в Нарву, - рассказывает Мадис, - и мне показалось это предложение заманчивым, ведь Нарва – город уникальный, здесь много работы, к тому же начинались очень интересные проекты, в частности, масштабная реставрация бастиона Виктория. И с этого времени я здесь, на должности старшего инспектора по охране объектов старины департамента архитектуры и городского планирования Нарвской городской управы. В то же время я наделен полномочиями работника государственного Департамента охраны памятников старины, являюсь по договору и госчиновником.

Сегодня, рассказывает Туудер, в Нарве 50 зданий находятся под охраной государства как памятники архитектуры. В их числе замок, ратуша, бастионы, здание гимназии на Kраави, 2, фонтан на бастионе Пакс, почти все исторические здания Кренгольма, здание Нарвсого вокзала и проч. Отдельным списком стоят памятники истории, которые также находятся под охраной государства, например, Петровский крест в Сийвертси, Гарнизонное кладбище и другие. А есть еще и памятники археологии – это весь Старый город Нарвы. Причем, и все, что находится под землей – фундаменты, подвалы, остатки коммуникаций довоенных домов – они тоже охраняются государством. Под охраной государства в Нарве находятся и 353 памятника искусства. В основном это церковная утварь Нарвского Воскресенского кафедрального собора. Музейные экспонаты, уточняет Туудер, не считаются памятниками искусства – у них есть надежная защита – музей. Но есть в Нарве еще целый ряд ценных в историко-архитектурном отношении зданий, не находящихся под охраной государства, но они, так сказать, под защитой местного самоуправления. Например, дома сталинской архитектуры. Некоторые из местных архитектурных достопримечательностей – кандидаты в памятники архитектуры на государственном уровне. Например, здание бывшего мебельного комбината на Тиймана, 1.

По словам Мадиса, его должность во многом предполагает командную работу – взаимодействовать надо и с различными госструктурами, и с местными чиновниками, и со строителями, и с архитекторами, и с владельцами объектов – будь то государство, местное самоуправление или частные лица.

- Часто приходится преодолевать сопротивление фирм, КТ и частных владельцев недвижимости, если речь идет о ремонте, реставрации зданий, имеющих историческую ценность? Мол, департамент диктует, какие окна делать, какую черепицу класть… Ведь за всем этим стоят финансовые расходы.

- Чаще я все же наблюдаю не сопротивление, а, напротив, понимание требований. Хотя, безусловно, понятно желание людей сократить расходы. Очень хорошее сотрудничество сложилось, например, с квартирными товариществами, которые располагаются в Кренгольмских казармах.



Бывший главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, который проработал с Мадисом Туудером последние четыре года, так отзывается о своем коллеге:

- Мадис - огромный фанат Нарвы, который видит наш город во всех его красках и любит его как раз за все его своеобразности и непонятности - именно таким, какой он есть. Мадис был для меня незаменимым партнером, который не только знает все об истории и становлении города и может профессионально проконсультировать по вопросам его непосредственной зоны ответственности (охрана памятников старины), наделяя решения департамента определенной глубиной и взвешенностью, но который, в дополнение ко всему, имеет отличный вкус, умеет видеть хорошее (и не очень) в архитектурной форме и всегда отзывчив по отношению к коллегам и горожанам.

Книга «Нарва. От дачи до дворца» для Мадиса Туудера – четвертая, которую он написал в соавторстве со своими коллегами. Предыдущие были посвящены деревянному зодчеству Таллинна, истории Нарва-Йыэсуу и Кренгольма.

Мадис Тудер:

- Строго говоря, идея последней книги была подсказана еще во времена моих студенческих лет – преподавателем истории архитектуры Художественной академии Леэле Вялья. Она была первой, кто сказал: почему бы не написать книгу об архитектуре Нарвы и о Нарва-Йыэсуу, ведь уже написаны сборники о многих других городах Эстонии. И вот про Нарву это все уже сложилось, материалы книги в подобном формате об архитектуре Нарва-Йыэсуу тоже почти готовы.

1 июля в Художественной галерее Нарвского музея на открытии архитектурной выставки «От дачи до дворца. Облик Нарвы 2020» и презентации книги «Нарва. От дачи до дворца» с соавтором книги таллиннским искусствоведом Карин Паулус

Другая жизнь

Свободное время отдано книгам и путешествиям. Порой, рассказывает Мадис, есть возможность путешествовать в компании с известным профессором Художественной академии Давидом Всевиовом и его студентами; ездили, например, в Россию, Белоруссию, Украину.

Жалеет, что совсем не остается времени для того, чтобы «немного порисовать».

Три простых вопроса:

- Ваши любимые объекты в Ида-Вирумаа?

- В Нарве – Кренгольм, бывшее здание мебельного комбината на Тиймана, 1. В Кохтла-Ярве - его старая, довоенная часть. Подобной архитектуры нет нигде в Эстонии, но о ней очень мало кто знает. Силламяэ – интереснейший город. Сейчас идет работа над тем, чтобы не отдельные здания, а целые кварталы приобрели государственный статус зоны охраны памятников старины – как Старый город Таллинна.

- Почему в новой книге решили уделить внимание нарвским дачам, они что, какие-то особенные?

- Дачи – очень интересное пространство, и их в Нарве много - почти как город. Рассказ о Нарве без упоминания дач был бы неполноценным. Да, в нарвских садовых товариществах встречаются очень оригинальные дома. Но мы, конечно, говорим не обо всех, а постарались дать общее представление о том, что такое нарвские дачи.

- Работа над книгой открыла для вас какую-то совсем неизвестную ранее историю – улицы, дома?

- В таллиннских архивах наконец нашел информацию о доме, который меня давно интересовал, - № 27 по ул. Йыэсуу. Как оказалось, дом стали строить еще в царское время, но не могли достроить, и он долгое время пустовал. Идея построить что-то типа дома попечения для пожилых одиноких учительниц, к сожалению, не осуществилась. Потом в этом здании была тюрьма. Сейчас здесь располагаются мастерские для людей с ослабленным зрением. Но на самом деле историй, которые мне открылись в ходе работы над книгой, было множество. И все – супер-увлекательные!

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА