Трава на пляже: жители недовольны, кураторы говорят о пользе

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Читатели нашего издания спрашивают: почему так сильно зарастает травой городской пляж в Липовой Ямке?

Ведь относительно недавно его отсыпали песком, устроили там площадку для пляжного волейбола, построили пляжное здание с современными условиями, организовали прокат инвентаря. Казалось бы, отдыхай – не хочу. Но нет-нет, да и встретишь недовольные отзывы горожан.

«После купания пришлось отмывать»

Один из них и сейчас размещен на городском портале Seti.ee.

«Поверив прессе об открытии Липовки, решил посетить с внуком этот городской пляж. Зеленый флаг действительно висел, и спасатель присутствовал. Однако поиграть было затруднительно: весь песок порос травой. Но особо разочаровала вода. Как утверждалось ранее, она стала намного чище. Тем не менее после недолгого купания ребенка пришлось отмывать - как на самой реке, так и дома».

К досаде Krausberg Eesti OÜ, выигравшего конкурс на уборку центральной части города, в том числе территории Липовой Ямки, и уже второй год ухаживающего за единственным официальным городским пляжем, горожане все чаще называют Липовку «гиблым местом» и призывают купаться на карьере Кадастику, официальным городским пляжем не являющемся.

Почему же пляж Йоаорг оказался не столь хорошо подготовлен к сезону, как того хотелось бы отдыхающим? Цветочки на мостике, ведущем на косу, разделяющую Липовку и реку, конечно же создают летнее настроение, манят сфотографироваться на фоне той или другой крепости. Но предпочитающим активный отдых на берегу водоема людям важнее благоустройство самого пляжа, элементарные удобства, безопасность отдыхающих там взрослых и детей.

«В департамент не пишут, но жалобы читаем»

Наше издание обратилось с рядом поступивших в редакцию вопросов к заведующей отделом Нарвского Департамента городского хозяйства и имущества Татьяне Леннук.

– Татьяна, каковы требования к фирме, отвечающей за уборку пляжа?

– Договор с фирмой Krausberg Eesti OÜ заключен на пять лет. Она убирает парки, скверы, клумбы в центре города, опорожняет урны, вывозит мусор, подрезает деревья. Липовка является частью убираемой ею территории и, в свою очередь, тоже разделена на зоны, которые убираются в установленном порядке очередности. В договоре прописаны требования очищать пляж от мусора, опасных осколков стекла и металла, опорожнять мусорные контейнеры. Наш департамент контролирует выполнение этих требований. Работники Krausberg всегда хорошо реагируют на замечания, и работой фирмы мы в целом довольны.



– Поступали ли в ваш Департамент жалобы от жителей на неухоженность пляжа?

– Непосредственно в департамент такие письма не поступали, но разного рода жалобы мы иногда чита- ем в интернете.

– Что скажете по поводу зарастания пляжа травой? Значится ли в договоре с фирмой прополка травы?

– В договоре прописано, что фирма ухаживает за газонами в городе и ликвидирует сорняки. Требования пропалывать пляж от травы в договоре нет. Более того, в последнее время мы решили, что растущая по берегам Липовой Ямки травка там даже нужна. И дело не только в том, что нужно привозить песок. Его привозят ежегодно в течение всех последних лет после обустройства пляжа в 2015 году. В текущем году им отсыпали верхнюю часть Липовки, где разбита спортивная игровая площадка.

А вот засыпать песком склон, ведущий к воде, мы перестали. Время показало, что весь песок с покатых берегов сползает в воду. Особенно активно это происходит весной, когда талые воды устремляются к реке. Из-за этого акватория Липовой Ямки обмеляется и сужается.

Но мы обратили внимание, что прорастающая у самой кромки воды трава начинает держать этот берег, не дает возможности песку смываться в воду. На сегодняшний день это, на взгляд чиновников, контролирующих работу фирмы, единственная мера, чтобы предотвратить осыпание береговой линии.

– В прошлом году пляж был закрыт по причине заражения, связанного с птицами. Что показывают последние пробы воды?

– Пробы воды брались в июне. Они показали, что вода на Липовке стала намного чище и отвечает установленным требованиям. На улучшение ее качества повлияло строительство протоки, ведущей от русла реки Нарвы к Липовке, осуществленное Департаментом городского хозяйства в прошлом году. Сегодня у нее хорошее каменное основание, которое не позволяет каналу зарастать травой. Теперь при повышении в реке уровня воды вода в Липовой Ямке обновляется, а благодаря другой протоке (что под мостиком с цветами) вода на пляже постоянно циркулирует.

В прошлом году Департамент здоровья пришел к выводу, что кожную аллергию у купавшихся вызывали микроорганизмы церкарии, распространяющиеся водоплавающими птицами. Поэтому мы развесили в зоне Joaorg плакаты с призывом не кормить уток: в местах купания людей водоплавающих быть не должно. А также о том, чтобы нарвитяне не выгуливали на пляже собак.

– Если, как вы говорите, вода в Липовке стала чище, то от чего же тогда дедушка, наш читатель, не смог отмыть своего искупавшегося внука?

– Сложно ответить, поскольку из вопроса не понятно, в чем ребенок испачкался. Ни к нам, ни к спасателям никаких заявлений не поступало. Вода на Липовке чистая.

Удобства доступны, но за плату

Когда новый пляжный комплекс вводили в строй действующих, горожанам обещали, что в нем будут раздевалки и туалеты. О том, доступны ли они для отдыхающих на пляже сегодня и нужно ли платить за пользование пляжной инфраструктурой, мы спросили у руководителя Narva Linna Arendus SA Софьи Хомяковой. Оказалось, что удобства, расположенные в пляжном здании, отдыхающим доступны.



Госпожа Хомякова привела действующие расценки на пользование раздевалками, включающими в себя шкафчики, душ и туалет. Так, использование шкафчика одним взрослым, пришедшим на пляж с детьми, с 8.00 до 21.30 обойдется в 2 евро. Душ и туалет входят в стоимость аренды шкафчика. Шкафчик на семью (2 взрослых и двое детей) в день обойдется в 3 евро. Пользование туалетом для отдыхающих, не желающих арендовать шкафчик, составляет 40 сентов.

Наша справка

Время дежурства спасателей на пляже Йоаорг: ежедневно с 10 до 21 часа. Услугу оказывает нарвская фирма Firepro MTÜ. Предприятие имеет все требуемые сертификаты и необходимое оснащение.

Наталья СОБОЛЕВА



