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Город / В центре внимания / ПроисшествияНарвские полицейские передали в приют брошенных овчарок

Дата публикации: Сегодня, 16:21 Просмотрено: 94

Нарвский полицейские благодаря внимательному прохожему отреагировали на сообщение о выброшенных в лес овчарках и передали собак работникам приюта.


Вечером 8 июля полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн – Нарва в районе деревни Тырвайыэ из машины высадили двух овчарок. Водитель, высадивший собак, скрылся с места происшествия, и его личность не установлена, сообщило Нарвское отделение полиции в соцсетях.
Однако внимательный прохожий, который стал свидетелем произошедшего, поймал бродивших в придорожном лесу собак и сообщил об этом в полицию, после чего остался с ними дожидаться приезда патруля.
Полицейские сначала отвезли собак в Нарвское отделение полиции, а 9 июля утром передали их работникам приюта.

ERR

Нарвские полицейские передали в приют брошенных овчарок
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