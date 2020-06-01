Нарвские полицейские передали в приют брошенных овчарок

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Нарвский полицейские благодаря внимательному прохожему отреагировали на сообщение о выброшенных в лес овчарках и передали собак работникам приюта.



Вечером 8 июля полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн – Нарва в районе деревни Тырвайыэ из машины высадили двух овчарок. Водитель, высадивший собак, скрылся с места происшествия, и его личность не установлена, сообщило Нарвское отделение полиции в соцсетях.

Однако внимательный прохожий, который стал свидетелем произошедшего, поймал бродивших в придорожном лесу собак и сообщил об этом в полицию, после чего остался с ними дожидаться приезда патруля.

Полицейские сначала отвезли собак в Нарвское отделение полиции, а 9 июля утром передали их работникам приюта.

ERR