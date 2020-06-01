Участком на Рюйтли, 8 снова может распоряжаться город. Только как и когда?

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Здание на улице Рюйтли, 8 изначально было детским садом. Затем – Консульством Российской Федерации. Затем… а вот «затем» как-то не случилось, и сегодня в этом красивом уголке Старого города – разруха и запустение.



Когда детский сад в одночасье стал генеральным Консульством соседней страны, жители окрестных домов были не очень довольны: вместо детского смеха в огромной очереди слышались и ругань, и перепалки за место, происходили и настоящие скандалы. Дело было новое и непривычное – в Россию, которую многие считали родной, вдруг понадобилась виза! А нужна она тогда была всем - и тем, кто получил эстонское гражданство, и «серопаспортникам».

Не полностью справлялись с ситуацией и работники консульства, что не добавляло порядка в и без того беспокойной очереди. И когда Генконсульство переехало на улицу Кирику, старый город вздохнул спокойно, но взамен получил пустырь с разрушающимися зданиями, который облюбовали подростковые тусовки, и любители посидеть и выпить «на зелененькой» вдали от посторонних глаз.

Сегодня на Рюйтли, 8 можно снимать постапокалиптические фильмы, не неся затрат на декорации: стекла выбиты, часть окон заделана фанерой, на месте гаражных ворот зияют темные дыры, на крыше здания выросли деревца, а вокруг – крапива по пояс.

Общежитие не состоялось

После переезда консульства на новое место участок и здания на Рюйтли, 8 вернулись в распоряжение города. Власти, видимо, не особо понимали, что делать с этой собственностью, и когда глава товарищества с ограниченной ответственностью Euroekspert Grupp Андрей Дмитриев заявил о желании построить там общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета, здание которого как раз возводилось на Ратушной площади, не без облегчения передали компании право застройки. На 50 лет, с ежегодным взносом в 1629,74 евро. Согласно пунктам 6.1. и 6.2. заключенного договора застройщик обязался составить проект, построить общежитие и оформить разрешение на эксплуатацию строения.

Объект сочли социально значимым и поэтому не проводили конкурс. Интересно, что руководство колледжа в лице Катри Райк об инициативе предпринимателя и согласии властей ничего не знало.

Общежитие застройщик строить передумал и решил возвести на этом месте гостиницу. Однако в этом случае встретил сопротивление городской власти, опасающейся, что здесь могут заподозрить коррупционную составляющую, ведь Дмитриев просил о выкупе здания у города, что невозможно было сделать без конкурса. А других претендентов не было. В итоге образовался тупик, выходом из которого стало поданное 29 августа 2019 года Euroekspert Grupp в Департамент городского хозяйства заявление, в котором фирма предлагает прекратить право застройки по соглашению на основании статьи 244 Закона о вещном праве.

Разошлись полюбовно

Как всегда, в процессе «развода» не обошлось без имущественных проблем. Euroekspert Grupp обвиняло город в затягивании с решением и настаивало на том, что с 1 января текущего года уже не обязано вносить плату за право застройки. Комиссия по городскому хозяйству на своем заседании посчитала, что с этим следует согласиться, так как до срока подачи ходатайства у Euroekspert Grupp не было задолженности по оплате. И даже делалась предоплата, а решение вопроса затянулось по независящим от OÜ Euroekspert Grupp причинам. Указывалось также, что в случае выдвижения городом каких-либо финансовых требований Euroekspert Grupp вправе подать в суд, и разбирательство может тянуться годами, и в это время нельзя будет распоряжаться недвижимостью в интересах города.

Не согласен застройщик платить и земельный налог за 2020 год, составляющий 408 евро. И в случае, если его обяжут это сделать, не согласен прекращать договор о праве застройки. Но и город Нарва не может взять на себя обязанность по оплате земельного налога, поскольку, как говорится в проекте решения горсобрания, «субъекты земельного налога устанавливаются законом, и у сторон отсутствует возможность изменять установленное законом по соглашению». Для того, чтобы вновь не затягивать решение, был предложен компромисс: городу На рве целесообразно заплатить земельный налог за OÜ Euroekspert Grupp третьим лицом. «При прекращении права застройки город Нарва берет на себя обязательство по оплате Налогово-таможенному департаменту земельного налога за 2020 год за OÜ Euroekspert Grupp с недвижимости Rüütli 8, Narva в сумме, начисленной Налогово-таможенным департаментом», - говорится в решении.



Что будет с участком на Рюйтли, 8 в будущем, пока неизвестно. Место престижное, территория достаточно большая и, думается, желающие ее как-то реализовать должны найтись. Сколько понадобится времени, сказать трудно. Не самый положительный пример есть – чтобы что-то сдвинулось в отношении бывшей Юхкентальской гимназии, где место еще более престижное и красивое, понадобились годы.

Виталий ШКОЛА

Фото Виталия ШКОЛА