Нарвский "Транс" одержал первую победу в чемпионате Эстонии-2020

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В среду, 8 июля, в матче 11-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" одержал первую победу в сезоне, обыграв на стадионе "Кренгольм" "Пайде" со счетом 1:0.

Главный тренет "Транса" Максим Грузнов

Единственный гол на 20-й минуте забил нигерийский легионер Джеффри Чинеду.

После 11 туров "Пайде" с 21 очком занимает третье место, а "Транс" с 6 баллами замыкает турнирную таблицу.

Результаты других поединков 11-го тура: "Нымме Калью" - "Курессааре" 1:0, "Таммека" - "Легион" 1:3, "Тулевик" - "Флора" 2:1, "Калев" - "Левадия" 0:4.

В роли главного тренера "Транса" в поединке с "Пайде" выступал не Олег Курочкин, а Максим Грузнов.

"Думаю, что это был переломный момент. Постараемся наверстывать упущенное, набирать свои очки. Конечно, сегодняшним результатом мы довольны, хотя во втором тайме команда и подустала. Олега Курочкина не было, потому что он находится на лечении. Через пару игр он вернется", - заявил Грузнов в интервью ERR после матча.

Команды уже встречались в этом сезоне. В середине июня "Пайде" дома одержал волевую победу над "Трансом" - 2:1.

В прошлом туре "Транс" на выезде проиграл "Флоре" (1:3), а "Пайде" дома разгромил "Таммеку" - 3:0. После этого "Транс" еще раз уступил "Флоре" (1:2), но уже в финале Кубка Эстонии, благодаря чему "Пайде", занявший четвертое место в прошлогоднем чемпионате страну, впервые получил путевку в еврокубки.

ERR