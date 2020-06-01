В Ида-Вирумаа коронавирус привез из России дальнобойщик

Дата публикации: Сегодня, 13:49 Просмотрено: 407

В конце июня приехавший в Эстонию водитель-дальнобойщик из России принял участие в праздновании дня рождения в компании родственников и друзей в Нарва-Йыэсуу. Сейчас известно, что мужчина был носителем коронавируса и заразил других.

Об этом ERR в среду сообщили в Департаменте здоровья.

Упомянутый мужчина работает водителем на дальние расстояния, грузовые перевозки между Эстонией и Россией осуществляются, границу он пересекал во время выполнения рабочих обязанностей, отметили в Департаменте здоровья.

По словам пресс-секретаря ведомства, чиновники не знают, почему на границе не обратили внимание на имевшиеся у водителя признаки заражения Covid-19.

"Возможно, он их скрывал, но к данному моменту подтверждено, что у него были явные признаки болезни", - отметил пресс-секретарь.

Согласно имеющимся к настоящему моменту данным, на вечеринке, в которой участвовал дальнобойщик, присутствовали около десятка человек, связаться со всеми из них на предмет сдачи теста на Covid-19 департаменту не удалось.

На данный момент известно, что от этого мужчины заразились как минимум три человека. Власти не исключат, что этот инцидент может повлечь за собой новую вспышку заражени

Упомянутый мужчина работает водителем на дальние расстояния, грузовые перевозки между Эстонией и Россией осуществляются, границу он пересекал во время выполнения рабочих обязанностей, отметили в Департаменте здоровья.

По словам пресс-секретаря ведомства, чиновники не знают, почему на границе не обратили внимание на имевшиеся у водителя признаки заражения Covid-19.

"Возможно, он их скрывал, но к данному моменту подтверждено, что у него были явные признаки болезни", - отметил пресс-секретарь.

Согласно имеющимся к настоящему моменту данным, на вечеринке, в которой участвовал дальнобойщик, присутствовали около десятка человек, связаться со всеми из них на предмет сдачи теста на Covid-19 департаменту не удалось.

На данный момент известно, что от этого мужчины заразились как минимум три человека. Власти не исключат, что этот инцидент может повлечь за собой новую вспышку заражения.

ERR