Выставка в Александровском соборе: не только о промышленном Кренгольме

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Новая международная выставка художественных произведений «Наш Кренгольм», которая открылась в нарвской Александровской церкви, по замыслу ее организаторов, призвана привлечь внимание к будущему Александровской церкви, а также к Кренгольмскому району Нарвы.

Текстильное панно слева называется «Звезды Кренгольма»: оно выполнено членами нарвского НКО «Клуб Пэчворк +» из тканей бывшего мануфактурного гиганта. Эта работа нарвских мастериц была отмечена на международном конкурсе в Санкт-Петербурге.

Открытие состоялось в воскресенье, 5 июля, и надо сказать, при достаточно большом количестве народа. Пастор церкви Владимир Батухтин не скрывал радостного настроения: люди пришли несмотря на выходной и проливной дождь, было немало молодежи.

Выставка многоплановая: здесь есть живописные полотна, акварельные рисунки, художественная фотография, панно из текстиля. Участники – в первую очередь нарвские художники, но также свои работы в Александровской церкви представляют художники из Латвии, Литвы и России.

Традиционно художественные выставки в Александровской церкви размещались на разных этажах здания ее колокольни, в музейном зале. Теперь же впервые выставочным пространством стал первый этаж, точнее – та его часть, которая находится не под куполом (сам купол по-прежнему в аварийном состоянии; место отгорожено), задействована и внутренняя лестница. И, надо сказать, очень мудрое решение: в поле зрения получается весь огромный зал церкви. Напомним – самый большой церковный зал в Эстонии.

Занятно, что в оформлении выставки придумали использовать декорации, оставшиеся здесь лет десять назад после съемок эстонского фильма «Идиот». Узкие высокие щиты с закругленным верхом, обтянутые черной материей, очистили от пыли, подреставрировали, и они стали идеальными, с точки зрения многих, стендами для демонстрации картин и фотографий.





«Все мы родом с Кренгольма»

Владимир Батухтин, пастор:

- Выставка организована в память о том, что Нарвская лютеранская Александровская церковь тесно связана с историей Кренгольма, и, хотя территориально находится в отдалении от него, составляет, по большому счету, с ним одно целое. Ведь она была построена при финансировании Кнопа наряду с церквями других конфессий, школами, больничным комплексом и другими зданиями. А Кренгольм, имеем ли мы в виду производственный комплекс бывшей мануфактуры или говорим о городском районе, – это огромная часть Нарвы. И мы хотим сказать, что Кренгольм – это место для вдохновения: судите об этом по работе художников, что Кренгольм – это не окраина Нарвы, а прекрасный район, который развивается и будет развиваться впредь усилиями города и самих горожан.

Владимир Батухтин, пастор: : «Да, можно сказать, что почти все нарвитяне – родом с Кренгольма. Ведь именно в Кренгольмском районе был и сейчас находится роддом, где появляются на свет новые жители нашего города».



Например, конкретно эту выставку мы осуществили при деятельном участии недавно организованного некоммерческого объединения «Арт-республика Кренгольмия» (MTÜ Art Republic Krenholmia). Без них нам было бы сложно справиться. Хочется надеяться, что выставка «Наш Кренгольм» сыграет роль, выражаясь современным языком, триггера – то есть спускового механизма, запала, побудителя к другим активным действиям, направленным на улучшение этого района.

Реставрация затормозилась

Ну, а что касается преображения самой Александровской церкви, то ее реставрация пока, увы, затормозилась.

- Фирма, которая оказалась победителем конкурса на составление проекта по реставрации Александровской церкви, по каким-то причинам отказалась от заключения договора и выполнения проектных работ. Поэтому предстоит новый конкурс, затем 11 месяцев уйдет на составление проекта. И затем уже начнутся строительные и реставрационные работы, которые займут минимум 2 года, - объясняет пастор. – Так что в лучшем случае обновленную Александровскую церковь мы увидим в 2023 году.

Напомним, что государство (а именно Министерству внутренних дел принадлежит здание Нарвской Александровской церкви, Нарвский евангелическо-лютеранский приход св. Марии является арендатором здания церкви) планирует после реновации использовать здание церкви в качестве концертного зала международного значения и помещения для проведения различных мероприятий, например, конференций, приемов, выставок, аудиовизуальных инсталляций, также здесь сохранится возможность проведения богослужений. Интерьер большого зала будет сохранен – останутся балконы, окна и прочее. Покупка большого органа, по словам Батухтина, под очень большим вопросом, так как это требует огромных вложений. Ни библиотеки, ни гостиницы здесь не будет.

Рядом с историческим зданием планируют построить новое одноэтажное здание, где будут находиться гардероб для посетителей, туалетные комнаты, рабочие помещения прихода. Это вспомогательное здание планируется соединить со зданием церкви галереей.

Согласно проведенному фирмой Riigi Kinnisvara AS (RKAS) в 2018 году инженерно-техническому исследованию и аудиту, на реновацию всего здания и строительные работы потребуется по меньшей мере 2,5 млн евро. Также в экспертизе отмечаются работы, необходимые для безопасного использования здания. Их стоимость составляет 684 000 евро.

Как заявлял в СМИ мэр Нарвы Алексей Евграфов, город хочет взять на себя строительство парковки на находящейся рядом с церковным зданием территории И. Графова, 24.

Церковь открыта

Нарвская лютеранская Александровская церковь открыта для посетителей со среды по воскресенье с 11 до 14 часов. Выставка доступна для осмотра. Видеоинсталляция «Небо над Нарвой» временно не показывается, но возобновится после ремонта, вероятно, в течение этого месяца.





Наша справка:

Строительство Александровской церкви, вмещающей 5000 человек, для рабочих Кренгольма и членов лютеранской общины, было завершено в 1884 году, архитектор - Отто Гиппиус. В церкви было 2500 сидячих мест, еще 2500 человек могли принимать участие в богослужении стоя.