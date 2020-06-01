Удержал позицию со спущенным колесом

Дата публикации: Сегодня, 12:12 Просмотрено: 74

Первый этап соревнований по мотокроссу EHKK в Põlgaste прошли для нарвского клуба Royal Moto Club очень непросто, но в итоге удачно.



Гонщик Леонид Лютер Leonid Luter взял хороший старт в заезде, где участвовало 20 пилотов. Шел на втором месте, а через два круга переместился на первое. Но в повороте допустил ошибку и упал. Поднял мотоцикл, находясь уже на 3 позиции, обошел ближайшего соперника, и потерпел еще одну неудачу – пробил колесо. Но и на спущенном колесе Леонид сумел удержать 3 позицию в заезде.

Второй заезд, прошедший без таких приключений, Лютер выиграл, и в итоге занял общее 2 место в классе МХ30.