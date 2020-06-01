И в Нарве мотоциклист пытался сбежать от полиции

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В пятницу вечером в Йыхви мотоциклист, превысивший скорость, пытался скрыться от полиции. Погоня закончилась тем, что стражи порядка, преследуя нарушителя, пошли на таран его транспортного средства. В воскресенье суд приговорил мотоциклиста к 10 суткам ареста.

В пятницу вечером на шоссе Таллинн-Нарва в районе 19 часов патрульные полицейские заметили мотоцикл Suzuki, скорость которого составляла по меньшей мере 141 км/ч на отрезке, где максимально разрешенная скорость равна 110км/ч. Полицейские последовали за превысившим скорость мотоциклистом и подали знак об остановке, но водитель решил лишь прибавить газ и на высокой скорости въехал в черту города Йыхви.

После длившейся несколько десятков минут погони, мотоциклист прибыл на пустынную окраину Йыхви, находящуюся недалеко от улицы Сомпа. Там один из полицейских совершил предупредительный выстрел в воздух из служебного оружия, который, однако, мотоциклиста также не остановил. Чтобы мотоциклист, благодаря маневренности, не проехал через находящийся на пустыре бетонный блок, который позволил бы оторвался от патруля, полицейские решили пойти на таран и на низкой скорости коснулись заднего колеса двигавшегося мотоцикла. После этого водитель упал, и стражи порядка смогли его поймать.

Водитель был трезв, и у него имелись права соответствующей категории. В больнице у пытавшегося сбежать от полиции 49-летнего мужчины обнаружили легкие ушибы, госпитализация ему не понадобилась. Полиция завела дело о проступке, а в воскресенье суд решил приговорить мотоциклиста к 10 суткам ареста.

Как передает Идаская префектура, в субботу, 4 июля, похожий случай произошел в Нарве. Мотоциклист, который не имел прав и проигнорировал требование об остановке, пытался сбежать от полиции, но был задержан. Начато расследование.

ERR