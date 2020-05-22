Госпособие на водоканализацию на нарвские дачи не распространяется

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Утвержденный Министерством окружающей среды порядок, согласно которому обращаться за государственным пособием для установки емкости сбора и очистки сточных вод теперь могут и частные лица, проживающие в районах с населением менее 2000 человек, не распространяется на несколько тысяч собственников нарвских дач. Наше издание разбиралось, почему.

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Стоки есть, а зоны – нет

Сообщение Министерства окружающей среды вроде бы давало нарвитянам надежду. Министр окружающей среды Рене Кокк, утвердивший порядок и условия ходатайствования для получения пособия, особо подчеркнул: «Мы заинтересованы в том, чтобы образующиеся бытовые стоки были направлены на очистные сооружения и прошли процесс очистки в соответствии с действующими требованиями, чтобы загрязняющие вещества не попали в окружающую среду, в том числе и в подземные воды». Вернуть обратно можно было до 66% затрат на строительство септика, то есть, по расчетам министерства с учетом нынешних рыночных цен – до 1132 евро. Но, увы, нарвитяне в круг счастливчиков не попали: вбивая регистрационный номер своего участка в поисковую систему на сайте Центра инвестиций в окружающую среду (KIK), через который следует оформлять ходатайства, владельцы дач под Нарвой получали автоматический ответ: «не подходите под условия ходатайствования». Почему так, поинтересовались наши читатели.

Ходатайствовать о пособии могут все домохозяйства, в том числе и нарвские, - пояснила нашему изданию советник отдела водных ресурсов министерства окружающей среды Лийзи Арм. - При условии, что эти домохозяйства входят в зону сбора сточных вод.

Получается, что и домохозяйства есть, и сточные воды тоже имеются, а официальной зоны сточных вод – нет. И господдержка, целью которой является обеспечение людей питьевой водой, отвечающей требованиям качества, а также надлежащий сбор и очистка сточных вод, недоступна владельцам около 7 тысяч нарвских дач. Как можно решить эту проблему если не в нынешнем туре подачи ходатайств, то хотя бы в будущем? Единственный способ – создать или модифицировать зону сточных вод, отвечает советник.

«Если территория соответствует критериям для создания зоны сбора сточных вод, местное самоуправление должно подать заявление в свободной форме в Министерство окружающей среды о создании или об изменении зоны сбора сточных вод. Закон об организации местного само- управления предусматривает задачи местного самоуправления, одной из которых также является организация водоснабжения и канализации», – поясняет Лийзи Арм.





Министерство отказало городу

Получается, что все упирается в инициативу со стороны местного самоуправления? Рассматривало ли местное самоуправление Нарвы возможность включения территории, где расположены нарвские дачи, в зону сбора сточных вод или же эти территории не соответствуют каким-либо изложенным в Законе о воде требованиям?

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Мы адресовали эти вопросы директору департамента архитектуры и планирования Кайе Энно и получили следующий письменный ответ:

«В соответствии с Законом о воде области сбора сточных вод устанавливаются и определяются министерством окружающей среды, а не местным самоуправлением. Министерство окружающей среды выслушает

пожелания и предложения местного самоуправления, но примет решение с учетом условий, требований и процедур, указанных в вышеупомянутом законодательстве. Определение зоны сбора сточных вод не основывается исключительно на административных границах местного самоуправления, а густонаселенный район, который отвечает условиям вышеупомянутого законодательства, квалифицируется как район сбора сточных вод.

На ваш вопрос, рассматривало ли правительство города Нарвы возможность определения дачных районов в качестве зоны сбора сточных вод, мы отвечаем: Департамент архитектуры и планирования также направил запрос в адрес нарвского муниципального водного предприятия Narva Vesi от 22.05.2020 г. № 1-13.1 / 1675, и мы получили ответ от 04.06.2020 г. № 1-12.1 / 5248, где они

также ответят на ваш вопрос. «И в 2007–2008 годах, и в последующие годы (последний раз – в 2017 году) и Нарва-Веси, и город Нарва неоднократно обращались к Министерству окружающей среды с указанием района Сийвертси в качестве зоны сбора сточных вод с населением менее, чем 2000 человек, но безрезультатно. В 2008 году город хотел, чтобы район Ольгина также был определен как район сбора сточных вод. Но Министерство окружающей среды не считает, что районы Сийвертси и Ольгина отвечают условиям для квалификации в качестве зоны сбора сточных вод, предусмотренных вышеупомянутыми правилами. Район Веекулгу также не считается зоной сбора сточных вод с точки зрения Министерства окружающей среды», – цитирует директор ответ Narva Vesi. Далее Кайе Энно приводит еще несколько цитат из того же ответа.





Нет евроденег, а застройка – слишком плотная

«Больше не будет софинансирования ЕС для строительства инфраструктур в водохозяйственном секторе Эстонии. Все должно быть построено самостоятельно, за счет собственных ресурсов и/или городского бюджета. Как город, так и муниципальное водное предприятие Narva Vesi AS не располагают финансовыми ресурсами для строительства новых инфраструктур (водоканализационных систем, скважинных и канализационных насосов и т. д.) в таких районах, как Ольгина, Веекулгу, Электрияама, Кудрукюла. Общая стоимость инфраструктуры во всех районах с сезонным жильем может достигать миллионов, а срок окупаемости инвестиций превышает 40 лет».

«В дополнение к экономическим аспектам, существуют также технические и экологические аспекты, которые должны быть приняты во внимание. Район Кудрукюла с сезонными жилищами густо застроен дачами, сараями, навесами, банями и т. д. Строительство там водоканализационной системы потребует сноса части существующих зданий (сараев, бань, а возможно, также и жилых зданий).

Согласно действующему генплану города Нарвы, районы дач предназначены для сезонного проживания, отметила Кайе Энно, поэтому при определении зоны сбора сточных вод важно учитывать не только водохранные цели, но и способность владельцев дач покрывать расходы на коммунальные услуги. Ведь если водоканализационные сети не используются в зимний период, они нуждаются в консервации, что влечет за собой большие финансовые затраты.

«Горуправление Нарвы очень заинтересовано в сбалансированном развитии города, в том числе в обеспечении доступности систем водоснабжения и канализации как можно большему количеству людей. Весь объем зон сбора сточных вод, необходимость новых площадей и обоснованная смена площадей, безусловно, будут тщательно рассмотрены при подготовке нового генерального плана», – подытожила Энно.





Нарвитяне пассивны?

Итак, и министерство окружающей среды, и нарвская мэрия в своих ответах ссылаются на одни и те же положения Закона о воде. При этом министерство выдвигает на первый план роль местной власти, а наша мэрия, в свою очередь, сообщает об отказах на ее ходатайства со стороны министерства. При этом перспективы нарвских дачевладельцев на получение поддержки для строительства септиков, а в дальнейшем и на получение полноценной водоканализационной сети остаются туманными. Но может быть, и сами нарвитяне не особенно заинтересованы в том, чтобы как-то ускорить эти процессы?

По словам председателя Союза садоводческих товариществ Нарвы Елены Вальме, возможность проведения на дачи центрального водопровода и канализации большинству садоводов представляется прекрасной, но недостижимой мечтой. Но есть и те, кто целенаправленно много лет добивается такой возможности. Например, садоводческие товарищества «Мебельщик» и «Речной», находящиеся практически в городской черте, начали борьбу за центральный водопровод еще в 2015 году, и к нынешней осени должны, наконец, его получить.

СТ «Гвоздика», находящемся в районе Кудрукюла, где насчитывается 4800 домохозяйств, повезло меньше. В «Гвоздике» круглый год живет в собственнном доме «простой честный налогоплательщик», как он сам себя определил в беседе с нашим изданием, Яанус Мурд. Три года назад Яанус начал выяснять в различных инстанциях, можно ли провести в этот густонаселенный район водоканализационные сети. Выгода от водопровода, по его словам, очевидна: ведь примерно 10 процентов владельцев недвижимости в «Гвоздике» проживают там круглый год, а процентов 80 – 4-6 месяцев в году.

Сейчас, рассказывает активист, уличных сухих туалетов все меньше. Большинство дачников закапывают в землю емкость кубометра на три, которая заполняется до отказа за месяц, а то и быстрее. Заказать услугу опорожнения такой емкости в Narva Vesi стоит 70 евро. «Но я убежден, что большинство никогда не станут ее заказывать. Вместо этого ночью люди спускают шланг в ближайшую канаву и все г... попадает в природу», – рассказывает Яанус Мурд. В 2018 году, когда в Нарву приезжала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, он даже письмо ей написал с просьбой о помощи, поскольку общение с чиновниками практического результата не дало. Но из канцелярии президента письмо Мурда вновь направили в Министерство окружающей среды. Наконец, активист решил собрать подписи жителей района Кудрукюла о том, что они хотят проведения центрального водопровода и согласны платить за эту услугу. Но, по его словам, под обращением подписывались неохотно, и в итоге Мурд махнул рукой на всю эту затею.

Председатель СТ «Мечта» Андрей Почечуев рассказывает, что все члены кооператива готовы даже прописаться в «Мечте», если от этого зависит проведение водопровода



Председатель небольшого садоводческого товарищества «Мечта» Андрей Почечуев рассказал нашему изданию, что несколько лет назад представители Narva Vesi провели в их кооперативе собрание, где сами рассказали, что для инициирования строительства центрального водопровода необходимо собрать подписи 60 процентов жителей, а также прописаться на своей недвижимости в СТ. «У нас ни один человек не был против ни тогда, ни сейчас, если будет нужно – подписи за пару недель соберем. Но тогда эта инициатива заглохла почему-то», – рассказывает Андрей. По его словам, большинство нарвских дачников не то что неактивны, но просто не знают, как и что нужно делать, куда обращаться.

«Процентов 80 наших садоводов живут на даче постоянно месяца 4, а была бы вода и канализация – возможно, жили бы и дольше. И стоимость недвижимости это, конечно, сразу увеличило бы», – рассуждает председатель.





Наша справка

В настоящее время назначение зоны сбора сточных вод регулируется §§ 93-94 и §§ 99-101 Закона о воде

(доступно по адресу https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020044).

Критерии для создания или модификации зоны сбора сточных вод изложены в Законе о воде, их всего три:

1. Защита водоносного горизонта и нагрузка зоны сбора сточных вод с учетом социально-экономических критериев, состояния поверхностных вод и целей охраны вод.

2. Размер зоны сбора сточных вод должен составлять не менее пяти гектаров.

3. При формировании зоны сбора сточных вод должны учитываться возможности домашнего хозяйства оплачивать коммунальные услуги водоснабжения и канализации. Расходы одного члена домохозяйства на коммунальные услуги водоснабжения и канализации не могут превышать четырех процентов его или ее среднегодового чистого дохода в стране проживания по данным Статистического управления Эстонии.

Ирина ТОКАРЕВА