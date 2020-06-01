Таллиннская "Флора" обыграла нарвский "Транс" и завоевала Кубок Эстонии по футболу

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В субботу, 4 июля, в финале Кубка Эстонии таллиннская "Флора" на "А. Ле Кок Арене" обыграла нарвский "Транс" со счетом 2:1.



На 18-й минуте Константин Васильев вывел "Флору" вперед. Через десять минут малийский легионер "Транса" Садио Тункара восстановил равновесие.

На 73-й минуте Хенрик Пюрг забил победный для таллиннской команды гол.

"Флора" стала обладателем Кубка Эстонии в восьмой раз, собрав у себя все призы эстонского футбола за прошедший сезон - чемпионский титул, кубок и суперкубок.

"Транс" выиграл кубок в 2019 году, "Флора" - чемпион страны. Поскольку "Транс" не смог повторить прошлогодний успех, путевка в еврокубки впервые досталась городской команде "Пайде", которая год назад была в чемпионате четвертой.

В этом сезоне "Транс" и "Флора" встречались уже в четвертый раз. До этого трижды выигрывала "Флора", в том числе и в поединке за Суперкубок Эстонии. В текущем чемпионате страны таллиннский клуб идет на первом месте, а нарвская команда замыкает турнирную таблицу.