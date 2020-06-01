Представительницы прекрасного пола обмениваются рецептами успеха

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В Нарве возобновил свою работу Клуб деловых и предприимчивых женщин, чья деятельность была прекращена в 2004 году.

В начале июня нарвский клуб вновь стал членом эстонской республиканской некоммерческой организации EENA, являющейся в свою очередь членом международной Федерации Business and Professional Women.

Инициатива возрождения клуба принадлежит одному из его бывших президентов Любови Фоминой, возглавляв-шей клуб с 2000 по 2004 год. уходом ее на директорскую должность в Joalakool эту работу никто не подхватил, и клуб, согласно заведенному порядку в EENA, автоматически прекратил свое существование.

Что же послужило побудительным мотивом для возобновления деятельности клуба?

Любовь Фомина:

– В октябре я ушла на заслуженный отдых. У меня осталась невостребованной энергия, и появилось время для интересной работы. Как-то декабрьским вечером перелистывала альбом нашего прежнего клуба, рассматривала фотографии и подумала: а почему бы его не возродить? Поделилась этими соображениями со своей предшественницей по руководству клубом Галиной Мольдон, она не возражала. Заявление о восстановлении нарвского отделения клуба EENA написали в январе. Официально о том, что нарвский клуб вновь принят в организацию, было объявлено на общем собрании EENA 6 июня, по истечении 6-месячного кандидатского срока. Работу возобновленного клуба начинали впятером – минимально разрешенное количество членов в клубах EENA на местах. Постепенно присоединялись новые кандидаты, на сегодня в составе клуба 9 человек.

Это женщины-предприниматели, представители образовательной и социальной сфер. «Нам объяснили, – поясняет Любовь Фомина, – что людей не обязательно должно быть много. Главное, чтобы сами женщины понимали, что они хотят получить от участия в клубе. Первоначально я приглашала деловых женщин, не

обязательно занятых в бизнесе: некоторым нужно помочь раскрутить свое дело. И мы, имея собственный опыт, можем подсказать, как, например, открыть MTÜ, чтобы оно приносило доход. Если женщина благодаря нашей помощи сумеет организовать хотя бы одно рабочее место для самой себя, это, считаю, уже польза с нашей стороны».





Дело должно быть для души

В разное время у клуба были и разные задачи. Во времена президентства Галины Мольдон ездили за границу, знакомились с работой клубов за рубежом, проводили ярмарки. В бытность президентом Фоминой взяли направление интеграции в эстонское общество через знакомство с аналогичными клубами в других городах Эстонии. До сих пор вспоминают теплую встречу нарвитянок с клубом женщин Пыльтсамаа.



А что деловой женщине нужно в наши дни? Скорее всего, чтобы у нее была не

просто работа, а дело, в которое хочется вкладывать душу, совершенствоваться в нем. Отсюда и задача возрожденного клуба – помочь женщине быть успешной, а если она таковой уже является, то помочь ей выйти на новый уровень, например, республиканский.

– Это вам удается?

– Да. Одна наша участница, работающая в сфере красоты, добилась признания в своей сети, но ей все равно чего-то не хватало. Мы пообщались, я ее расспросила и посоветовала подумать над открытием салона-школы красоты. Она ухватилась за эту идею, закрыла свое прежнее FIE и уже работает над открытием салона-школы. Важно еще дать людям контакты нужных организаций, которые им помогут в развитии своего дела. И мы даем такие контакты. Например, Центра предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK), консультант которого Татьяна Заморская владеет нужной информацией именно по открытию недоходных объединений. Многое подсказываем и сами. Откуда черпаем информацию? Ее сегодня предостаточно. Лично я «благодаря» коронавирусу, сидя дома, посетила ряд вебинаров и теперь знаю также, как ходатайствовать о стартовом капитале такому молодому пенсионеру, как, например, я.

Любовь Фомина говорит, что вступить в клуб может любая женщина, которая

пройдет через переговоры и испытательный срок. А если у нее еще нет своего бизнеса, но она прилагает со своей стороны максимум усилий к его созданию, то это как раз такой человек, которого ждут в этом клубе.





Отсидеться в сторонке не получится

Заплатить 13 евро (вступительный взнос) и отсидеться в сторонке у новичка клуба навряд ли получится. На предприимчивость и деловитость проверяются все. Для этого, по словам Любови Фоминой, каждая женщина должна провести какое-то мероприятие.

Изначально оно задумывалось как общее, где дамы показали бы, на что способны, и провести его планировали в мае, но из-за коронавируса перенесли на октябрь. Для осенней встречи коллег из Таллинна уже составлена программа.

Помимо рабочих моментов и знакомства с нарвской организацией в ней предусмотрены культурные мероприятия. Гостям покажут обновленный замок, Дом эстонского языка. Ученики государственной Ваналиннаской школы проведут квест-игру на променаде. Пригласить на осеннюю встречу собираются также членов старого клуба и обладателей титула «Женщина года Нарвы» разных лет. А уже на днях, в конце июня, участницы клуба поздравят с новосельем офиса одну из своих бизнес-леди.

Надо сказать, что у нового президента клуба просто нюх на деловых женщин, которых она находит, можно сказать, на ходу, знакомится с ними в магазинах, на улице, на мероприятиях, среди старых знакомых и приглашает к участию в клубе.

Женщины нарвского отделения EENA проводят вебинары. На одном из них, прошедшем совсем недавно, 16 июня, директор Нарвской государственной Ваналиннаской школы Татьяна Степанова рассказывала, как ее школа формирует у учащихся семейные ценности. А Светлана Шершун из Йыхви рассказала о своем деле – обучении педагогов Эстонии и других стран по обмену. Ирина Бахрамова, завуч Православной гимназии, делилась опытом работы частной школы. Любопытно, что вебинар пользовался большим успехом и привлек к участию 240 педагогов из разных стран мира, говорящих на русском языке.





Одного желания мало

Казалось бы, полгода – совсем небольшой срок для общественной организации. Тем не менее за это время именно на нарвском клубе республиканская организация EENA начала апробирование новой менторской программы, в ходе которой каждой участнице клуба дали ментора. В течение целого года менторы из Таллиннского клуба будут опекать своих подопечных – нарвитянок, а летом и вовсе приедут к ним в гости. Так, Татьяне Степановой достался в этой роли директор столичной Saksa gümnaasium, после чего она сказала, что только ради одного этого стоило вступить в клуб: для школы, где на протяжении нескольких лет ученики изучают немецкий язык как второй иностранный, такие контакты очень важны.

А еще члены Нарвского клуба деловых и предприимчивых женщин уже вовсю готовятся к проведению ряда вебинаров для белорусского проекта обучения женщин предпринимательству. Иными словами, белорусские бизнес-леди будут учиться у эстонских женщин созданию собственного дела. Причем, не только виртуально, но и на месте, в Нарве, куда тоже прибудут с визитом. После чего двоих членов нарвского клуба пригласят на заключительную конференцию проекта в Беларусь.

Свои советы и подсказки женщины планируют размещать на своей страничке в

Фэйсбуке, которую уже открыли в сети ФБ. Во всяком случае рассчитывают, что вопросы, заданные им интересующимся возможностями по открытию бизнеса, без ответов не останутся.

Любовь Фомина:

– Где-то подскажем, что стоящим на учете в Кассе по безработице могут предложить большое количество всевозможных курсов и будут к тому же платить во время обучения; что бесплатно учат открытию своего дела, составлению бизнес-плана для получения стартового капитала и тех, у кого уже наступил

пенсионных возраст. Но надо понимать, что все равно за самого человека никто ничего не сделает, бизнес-план не напишет. Немаловажно и то, что женщины могут учиться на опыте друг друга. Причем, не всегда успешном: важно не

повторить чужих ошибок на собственном пути. Пока мы можем помогать только консультациями и советами, а как только наберем обороты, попробуем проводить встречи-консультации вместе с IVEK.

Наталья СОБОЛЕВА