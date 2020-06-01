На бегу убирали мусор в пляжной зоне, в том числе шприцы

Дата публикации: Вчера, 21:58 Просмотрено: 140

Не каждый из нас с первого раза вспомнит, что такое плоггинг, но в Нарве уже есть люди, которые к нему приобщились. И это невероятно здорово, ведь плоггинг — бег трусцой, совмещаемый со сбором мусора.



На приглашение поучаствовать в плоггинг-акции, состоявшейся в четверг, откликнулось около десятка человек. В основном это нарвские любители бега, участники экстремальных соревнований "Гонка героев", уже неоднократно проходивших в Нарве (организатор — MTÜ Seiklushunt из Тарту).

Бросивший клич через соцсети руководитель спортивного клуба «Мотус» Антон Проткунас, по его собственному признанию, ожидал большего числа участников. Зато пришли настоящие энтузиасты, и за отведенные на акцию полтора часа они, что называется, сделали невозможное.

А невозможное заключалось в том, что Липовая ямка, откуда стартовала акция и где она затем развернулась, казалось бы, место довольно ухоженное: спасибо коммунальщикам. Но когда на мусор началась «охота», выяснилось, что до настоящего порядка нам еще шагать и шагать. Приготовленная для отходов тара заполнялась мусором довольно быстро — всех видов и сортов: окурки, бутылки, целлофан, бумага, останки бытовой техники. Однако рекорд по количеству обнаруженных экземпляров побили медицинские шприцы. Вот так… Одни молодые люди борются со злом, другие его множат.

Примечательно, что плоггинг-акции в этот же день прошли сразу в трех городах Эстонии: в Таллинне, Тарту и Нарве.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

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Подробности: в номере издания «Нарвская Газета+Виру Проспект» за 9 июля 2020.



