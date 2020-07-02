Пожар в 12-этажке ликвидировали «мощно и быстро»

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Примерно с 16.30 в четверг, 2 июля у единственной нарвской 12-этажной высотки можно было наблюдать работу сразу четырех пожарных расчетов Спасательного департамента. К дому подтянуты и машины скорой помощи.



Как сказала председатель квартирного товарищества Пушкина, 20 Людмила Усова, вызов спасателей был вызван запахом дыма, исходившим от одной из квартир 12 этажа.

Эвакуации жителей не объявлено. Но и впускать жителей и работников расположенных в здании офисов перестали, стояло полицейское оцепление. Нашей редакции это коснулось напрямую, ведь мы находимся на втором этаже двенадцатиэтажки, так что часть наших сотрудников могла наблюдать за работой пожарных из окон, а часть – с улицы.

Как пояснили нам в пресс-службе Спасательного департамента, поднявшиеся в горящую квартиру спасатели обнаружили источник возгорания – электрическую розетку, находящуюся за холодильником, куда, кроме него, была подключена и микроволновая печь. Как развивался пожар, что стало непосредственной его причиной, будет установлено в ходе следственных действий.

Поступивший в Центр тревоги сигнал был расценен как опасность высокой, третьей степени – пожар возник в многоэтажном жилом доме в центре города. Поэтому для его ликвидации прибыли расчеты из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Йыхви.

Тушение осложняло то, что квартира находилась на самом высоком этаже, а также отсутствием давления воды в пожарных гидрантах здания. Рукав на 12 этаж пришлось тянуть снаружи здания, непосредственно от пожарной машины.

Пожар был ликвидирован в короткий срок, как сказали нам в Спасательном департаменте, «реагировать на такую опасность надо мощно и быстро».

Пострадавших при пожаре не было.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий Школа, Татьяна Завьялова, Наталья Соболева