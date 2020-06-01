Новобрачные целовались в противогазах

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Пандемия коронавируса, разразившаяся в мире, оставляет свой след в самых разных сферах жизни. Не исключение и свадебная индустрия.

26 июня в Нарве состоялось необычное бракосочетание. Вместо традиционного, белого платья невесты и с иголочки свадебного костюма жениха пара решила прийти в комбинезонах химзащиты и респираторах. Такой нестандартный, но довольно актуальный подход молодожены объясняют сложившейся ситуацией в стране и мире. Они хотят, чтобы 2020 год запомнился людям не только лишь с негативной стороны, поэтому и постарались привнести немного юмора в этот непростой период.

«В любой жизненной ситуации не стоит терять оптимизм и чувство юмора», - как считает новоиспечённая семья, которую создали новобрачные Ирина Рубан (уроженка Республики Казахстан) и Алексей Яковлев, житель города Нарвы.

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА