Новый тренер ФК «Нарва Транс»: я не вышел паспортом, чтобы играть в большой футбол

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Ставший тренером «Нарва Транс» Максим Грузнов дал интервью спортивному шоу «Балабол». Грузнов и его близкий друг и коллега Олег Курочкин рассказали о тренерском опыте, молодых годах и проблемах с гражданством.



По словам Олега Курочкина, ему еще не доводилось встречать тренера, настолько преданного делу, как Грузнов. «На работу он приходит за два часа до начала тренировок, чтобы успеть подготовиться. Дети и родители его просто обожают. Его призвание – быть тренером, а не просто забивать голы», – рассказывает Курочкин.

На момент беседы оба тренировали детей, но сейчас Грузнов с Курочкиным занимают ведущие позиции в тренерском составе «Нарва Транса». В интервью Грузнов сказал, что не видит себя во взрослом футболе, предпочитая делать хороших спортсменов из подрастающих футболистов и помогая им избегать ошибок, которые совершал в молодости он сам.

Игроком Грузнов ставил себе единственную цель – забить гол. Если это не удавалось, он долгие часы анализировал по ночам свои ошибки и бесконечно просматривал записи своих удачных голов. Курочкин подтверждает, что если в обычной ситуации Максим был дружелюбным и веселым человеком, то во время игры для него имело значение только одно – успешный гол.

«Приходя на игры «Нарва Транса», люди на самом деле приходили смотреть на Максима и его голы. Не знаю, будет ли в эстонском футболе когда-то игрок, который бы показывал настолько хорошие результаты, – и добавляет, что по стилю игры, способам укрывания мяча корпусом от соперников штрафной, владению мячом грудью и головой равных Грузнову нет. – В Эстонии всего два выдающихся нападающих – Максим и Андрес Опер».

Мечтой Грузнова была игра в сборной, но для этого он, по его словам, не вышел паспортом. «Я – гражданин Эстонии, я родился и вырос здесь. Почему я должен доказывать, что я заслуживаю того, чтобы здесь жить? Если бы хотели дать мне гражданство, то дали бы – дети же сейчас получают», – говорит он. Грузнов и Курочкин придерживаются мнения, что многие хорошие игроки не попадают в сборную и упускают шанс именно из-за проблем с гражданством.